اللجنة البرلمانية للطاقة تنظر في 6 رخص استكشاف للمحروقات

Vendredi 14 Juin 2019



وات

- استمعت، لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة، الجمعة، إلى وفد عن وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في إطار النظر في 6 مشاريع قوانين تتضمن اتفاقيات استكشاف للمحروقات.وأفادت مديرة الإستكشاف وإنتاج المحروقات بوزارة الصناعة والطاقة، رانية مرزقي، ل(وات) أن الدراسات الجيولوجية بينت أن المواقع الجغرافية لرخص الإستكشاف تعلق عليها انتظارات كبيرة ". وأضافت أنّ "رخص الإستكشاف الستة، التي تم عرضها الإثنين، في حال تحولها إلى رخص استغلال من شأنها أن تدعم الإنتاج الوطني للمحروقات".وثمن النائب حسين اليحياوي رخص الاستكشاف المذكورة قائلا "إن هذه الإستكشافات، سيما، منها الموجودة بالشمال ستفتح آفاقا جديدة والانتظارات منها كبيرة".وأفاد رئيس اللجنة عامر العريض ل(وات)، أن اللجنة ستمنح مصادقتها الأولية الإثنين 17 جوان 2019 للمرور فيما بعد للمصادقة النهائية على هذه الرخص.وتتعلق هذه الرخص برخصة حزوة بولاية توزر وتعود الى الشركة التونسية للأنشطة البترولية (صاحب الرخصة) في ما ستقوم الشركة الامريكية "أورفرسيس أويل كومباني" باشغال المقاولات بكلفة جملية في حدود 5 ملايين دولار. كما يهم الامر رخصة واحة بولاية قبلي للشركة التونسية للأنشطة البترولية ( صاحب الرخصة) والشركة الأمريكية "هانت أورفرسيس أويل كومباني" (مقاول) بكلفة جملية تقدر ب2،5 مليون دولار. الى جانب رخصة صواف بالوسط التونسي للشركة التونسية للأنشطة البترولية بنسبة 50 بالمائة وشركة أبلاند ( صواف)، وهي شركة بريطانية حديثة التأسيس، بكلفة جملية تقدر ب2،5 مليون دولار.كما يتعلق الامر برخص ماتلين وتسكرايا و"كف عباد" للشركة التونسية للأنشطة البترولية (صاحب الرخصة) والشركة النرويجية "بانوسيانيك إنرجي ليكتد"(مقاول) بكلفة 1 مليون دولار لكل رخصة.