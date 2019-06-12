جمعية الوقاية من حوادث الطرقات: انفلاق العجلة الخلفية وراء حادثة وفاة 12 عاملا فلاحيا بالسبالة من سيدي بوزيد، أفريل الماضي

Mercredi 12 Juin 2019
وات - يعود "السبب الأساسي وغير المعلن" لحصول حادث المرور الذي أودى يوم 27 ماي الماضي بحياة 12 عاملا وعاملة في القطاع الفلاحي بمدينة السبالة من ولاية سيدي بوزيد إلى انفلاق العجلة الخلفية للسيارة من اليمين، حسب ما كشفه التقرير الذي أعدته الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات حول الاختبار المتعلق بهذه الفاجعة.
وفسر الخبير في مجال العجلات المطاطية وعضو الجمعية أحمد دربال، اليوم الأربعاء، خلال ندوة صحفية تم تنظيمها بتونس العاصمة، أن هذه العجلة غير مطابقة للمواصفات الفنية ولا تتطابق ومعايير السلامة ولا تتحمل الحمولة الزائدة مؤكدا أن مثل هذه الأنواع من العجلات متأتي من السوق الموازية ومصدرها التهريب.
من جهته دعا رئيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات عفيف الفريقي إلى ضرورة اقتناء العجلات ذات مواصفات ومعايير السلامة وسن قانون يجبر السائق على الاستظهار بوثيقة تدل على مصدر شراء العجلات وتاريخ صلوحيتها فضلا عن إلزامية ربط الحصول على شهادة الفحص الفني بالاستظهار بوثيقة مصدر شراء الاطارات المطاطية.
وأضاف أن إنجاز الجمعية لهذا التقرير يتنزل في اطار عمل الجمعية وأهدافها الرامية إلى معاضدة مجهود الدولة في مجال تطوير منظومة السلامة المرورية ولتحيين النقائص والاخلالات والتوقي منها ضمانة للأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.
ويذكر أن الحادث الأليم الذي جد صباح يوم السبت 27 افريل الماضي في معتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد تسبب في وفاة 12 عاملا وعاملة في القطاع الفلاحي وجرح 20 آخرين ذكرى
وفسر الخبير في مجال العجلات المطاطية وعضو الجمعية أحمد دربال، اليوم الأربعاء، خلال ندوة صحفية تم تنظيمها بتونس العاصمة، أن هذه العجلة غير مطابقة للمواصفات الفنية ولا تتطابق ومعايير السلامة ولا تتحمل الحمولة الزائدة مؤكدا أن مثل هذه الأنواع من العجلات متأتي من السوق الموازية ومصدرها التهريب.
من جهته دعا رئيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات عفيف الفريقي إلى ضرورة اقتناء العجلات ذات مواصفات ومعايير السلامة وسن قانون يجبر السائق على الاستظهار بوثيقة تدل على مصدر شراء العجلات وتاريخ صلوحيتها فضلا عن إلزامية ربط الحصول على شهادة الفحص الفني بالاستظهار بوثيقة مصدر شراء الاطارات المطاطية.
وأضاف أن إنجاز الجمعية لهذا التقرير يتنزل في اطار عمل الجمعية وأهدافها الرامية إلى معاضدة مجهود الدولة في مجال تطوير منظومة السلامة المرورية ولتحيين النقائص والاخلالات والتوقي منها ضمانة للأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.
ويذكر أن الحادث الأليم الذي جد صباح يوم السبت 27 افريل الماضي في معتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد تسبب في وفاة 12 عاملا وعاملة في القطاع الفلاحي وجرح 20 آخرين ذكرى
En continu
- Hier 22:47 قائمة 23 لاعبا : كريم العواضي يعوض علي معلول
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:06
|19:41
|16:11
|12:26
|04:59
|03:04
|
29°
|27°
|% 48
|:الرطــوبة
|تونــس
|20°
|
7.7 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|27°-20
|32°-22
|39°-23
|29°-22
|31°-23
Follow @babnet_Tunisie
( 88 402) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 74 461) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 69 541) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 66 206) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 54 045) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 49 328) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 42 838) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 42 450) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 40 142) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 36 851) سرقة "coffre fort" الفنانة أساور
( 36 429) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 35 717) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 35 260) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 34 789) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 34 450) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 33 952) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 33 580) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 33 011) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 550) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
( 31 526) هزيمة نكراء لبن عكاشة في البلديات
Par:keyser3050 (France )
Sur: قبل اسبوعين من النهائيات الافريقية ... المنتخب التونسي يطيح بوصيف بطل العالم ويظهر في ثوب المراهن الجدي على اللقب القاري