تونس تشارك في الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية

Mercredi 12 Juin 2019



باب نات

- تشارك تونس في الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية المنعقد من 11 إلى 14 جوان الجاري بمالابو بغينيا الاستوائية بوفد يترأسه وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، محافظ تونس زياد العذاري.ويشارك الوزير في هذا الإطار في أشغال مجلس المحافظين بحضور رئيس البنك الإفريقي للتنمية Akinwumi Adesina ، كما ستكون للوزير لقاءات ثنائية مع مسؤولي عدد من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية المشاركة، سيتم خلالها تناول سبل مزيد دعم التعاون بين تونس وهذه المؤسسات.