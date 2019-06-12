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إحباط محاولة تهريب لكمية هامة من المخدّرات بمطار تونس قرطاج

Mercredi 12 Juin 2019

Mercredi 12 Juin 2019
باب نات - تمكّن فجر اليوم الإربعاء 12 جوان 2019 الفريق المشترك للكشف بالأشعة بمطار تونس قرطاج و المتكوّن من أعوان مختصين تابعين للديوانة و شرطة الحدود من إحباط محاولة تهريب كمّية هامة من مواد مخدرة متمثلة في أقراص إكستازي و كوكايين مخفيّة داخل أمتعة مسافر تونسي قادم من إحدى الدول الأوروبية وصل إلى مطار تونس قرطاج على السّاعة الثانية صباحا.

و على إثر الإشتباه في محتويات أمتعة المسافر تمّت إحالته إلى فرقة تفتيش المسافرين التي تمكّنت من العثور على المواد المخدّرة داخل علب مسحوق الشكولاطة و علب أغذية للقطط و بعد الجرد الدقيق تمّ حجز 11160 حبة اكستازي و 389غ من الكوكايين.
ووفق بلاغ للديوانة, تمّ تسليم المهرّب إلى إدارة الأبحاث الديوانية لاستكمال التحقيقات.


  
  
     
  
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