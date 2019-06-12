إحباط محاولة تهريب لكمية هامة من المخدّرات بمطار تونس قرطاج

Mercredi 12 Juin 2019



باب نات

- تمكّن فجر اليوم الإربعاء 12 جوان 2019 الفريق المشترك للكشف بالأشعة بمطار تونس قرطاج و المتكوّن من أعوان مختصين تابعين للديوانة و شرطة الحدود من إحباط محاولة تهريب كمّية هامة من مواد مخدرة متمثلة في أقراص إكستازي و كوكايين مخفيّة داخل أمتعة مسافر تونسي قادم من إحدى الدول الأوروبية وصل إلى مطار تونس قرطاج على السّاعة الثانية صباحا.و على إثر الإشتباه في محتويات أمتعة المسافر تمّت إحالته إلى فرقة تفتيش المسافرين التي تمكّنت من العثور على المواد المخدّرة داخل علب مسحوق الشكولاطة و علب أغذية للقطط و بعد الجرد الدقيق تمّ حجز 11160 حبة اكستازي و 389غ من الكوكايين.ووفق بلاغ للديوانة, تمّ تسليم المهرّب إلى إدارة الأبحاث الديوانية لاستكمال التحقيقات.