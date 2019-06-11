تونس تحتضن الاربعاء الاجتماع الوزاري التشاوري السابع لوزراء خارجية تونس والجزائر ومصر حول ليبيا

Mardi 11 Juin 2019



وات

- يعقد وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر، الاربعاء بتونس، اجتماعا تشاوريا حول ليبيا، بدعوة من وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، وذلك في إطار متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية الثلاثية للتسوية السياسية الشاملة في ليبيا.ويبحث وزراء خارجية الدول الثلاث خلال الاجتماع، السبل الكفيلة بوقف الاقتتال الدائر في ليبيا، واستئناف المسار السياسي الجاري تحت رعاية الامم المتحدة، خاصة في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها الأوضاع منذ بداية شهر أفريل المنقضي، واستمرار المواجهات العسكرية في محيط العاصمة طرابلس، وفق بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن وزارة الخارجية.وكان وزراء خارجية الدول الثلاث عقدوا إلى حد الآن ستة (6) اجتماعات في كل من تونس والجزائر ومصر، تنفيذا "لإعلان تونس للتسوية السياسية الشاملة في ليبيا" الصادر بتونس يوم 20 فيفري 2017.جدير بالذكر، أن إعلان تونس للتسوية السياسية الشاملة في ليبيا، الذي جاء تجسيدا لمبادرة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي لتسوية الأزمة الليبية، أكد بالخصوص على تحقيق المصالحة الشاملة في هذا البلد، والحفاظ على سيادته ووحدته الترابية والتمسك بالحلّ السياسي، ورفض أي حلّ عسكري وأي تدخّل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا.