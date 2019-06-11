Radio Babnet Tunisie On Air: 100% - Tarab  

قابس: مكونات من المجتمع المدني تطالب بدعم طب الاختصاص بالجهة

Mardi 11 Juin 2019

Mardi 11 Juin 2019
وات - اعتبر رئيس جمعية قابس بيئة وصحة، صلاح رحيم، اليوم الثلاثاء، أن الحاجة متأكدة لدعم ولاية قابس بطب الاختصاص وان وزارة الصحة مدعوة لايلاء اهتمام خاص لهذه الجهة بالنظر لما تعيشه من إشكاليات بيئية تؤثر حتما على صحة المواطن، وفق تعبيره.

وأكد، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، النقص الفادح في عديد الاختصاصات الطبية بالجهة على غرار طب الأطفال، والأشعة، والتبنيج، وجراحة الأعصاب، مما حال دون تطوير المستشفيين المحليين بالحامة إلى مستشفيين جهويين، وزاد في حدة الاكتظاظ الذي يشهده المستشفى الجهوي بقابس الذي يتوافد عليه كذلك عدد كبير من المرضى من الجهات المجاورة.


من جهته، بيّن يحي حمدي طبيب أن نقص طب الاختصاص يعد من الإشكاليات الكبرى الموجودة في القطاع الصحي بولاية قابس، مشيرا إلى ان معالجة هذا الإشكال يستدعي إدراج جهة قابس ضمن الجهات التي تتمتع بالبرنامج الوطني لدعم طب الاختصاص من صنف "أ" وليس من صنف "ب " مثلما هي عليه الان .
وقال إن "الحاجة متأكدة لتطوير بعض الأقسام بالمستشفى الجهوي بقابس إلى اقسام جامعية، حيث توجد مقترحات في هذا الشأن بخصوص 3 اقسام تم رفعها الى وزارة الصحة"، مضيفا أن الاستجابة لهذا المطلب ستمكن من الارتقاء بهذا المستشفى الذي تتوفر فيه حاليا 6 أقسام جامعية إلى مستشفى جامعي مما سيؤهله لاستقطاب المزيد من الأطباء المقيمين الذين بوسعهم تحقيق الإضافة للقطاع الصحي بالجهة.

  
  
     
  
cadre-a7dc0c26d8e8472592f116885adc64d4-2019-06-11 21:07:14






0 de 0 commentaires pour l'article 183742



En continu

الثلاثاء 11 جوان 2019 | 7 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:05 19:40 16:10 12:26 04:59 03:04
22°
 22° % 73 :الرطــوبة
تونــس 20°
6.7 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
22°-2028°-2132°-2338°-2329°-23
  • Avoirs en devises
    13115,9

  • (10 juin)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,32945 DT        1$ =2,98241 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 juin)   751,1 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1560285301|183742 240|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires