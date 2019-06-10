نابل: اخماد حريقين في منطقة غابية بقربص و في حقل حبوب بمنطقة الأثلاث من معتمدية قربة

Lundi 10 Juin 2019



وات

- تمكّن أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات وعدد من المزارعين، اليوم الاثنين، من اخماد حريقين، جد الاول بمنطقة غابية بقربص من معتمدية سليمان على مستوى عين كاناسيرا وامتد على مساحة قدرت بـ3 هك وأضرّ بعدد من اشجار الصنوبر والاحراش، فيما نشب الحريق الثاني بحقل حبوب بمنطقة الاثلاث من معتمدية قربة وانتشر على مساحة قدرت بهكتارين، وفق ما أفاد به كل من المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بنابل، المنصف التايب، ومصادر من الحماية المدنية مراسل (وات) بالجهة.وأشار المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية، بالمناسبة، الى ان تزامن اندلاع الحرائق مع انطلاقة موسم الحصاد يؤكد ضرورة مزيد اليقظة وتحسيس الفلاحين والمواطنين بضرورة الانتباه الى كل ما من شأنه التسبب في اندلاع الحرائق.وذكر، بخصوص موسم الحصاد بولاية نابل، أن الانطلاق الفعلية لموسم حصاد الشعير تبدأ اليوم، على ان ينطلق موسم حصاد القمح يوم الخميس القادم، مبرزا ان التوقعات تشير الى ان ولاية نابل التي بلغت فيها مساحات الحبوب 45 الف هكتار ستسجل خلال هذا الموسم انتاجا قياسيا بقرابة 1 مليون و 200 الف قنطار اي بزيادة بقرابة 400 الف قنطار مقارنة بالمواسم الفارطة التي تراوح فيها الانتاج بين 800 و 900 الف قنطار.ولفت، من جهة اخرى، ان موسم حصاد الاعلاف الخشنة خاصة "القرط" قد اوشك على النهاية بعد ان بلغت المساحات المزروعة قرابة 22 الف هكتار، مبينا ان الكميات المجمعة جد ايجابية وستساهم في تلبية حاجيات مربي الماشية بالجهة التي تعد من ابرز مناطق تربية الماشية و انتاج اللحوم، باعتبار أن قطيعها يتكون من قرابة 50 الف راس من الابقار و40 الف رأس من الخرفان خاصة بمناطق منزل تميم، والرحمة، والهوارية، وقليبية.