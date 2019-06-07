وزارة التنمية تؤكد التزامها بدعم مشروع جنان مجردة باجة و اجتماع لجنة القيادة الأسبوع القادم

Vendredi 07 Juin 2019



باب نات

- في إطار متابعة المشاريع التنموية الوطنية وتبعا لتعهّدات الوزير في الجلسة المنعقدة بمقر الوزارة في 17 ماي الماضي، تعلم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي أن لجنة قيادة "مشروع جنان مجردة بولاية باجة" ستنعقد يوم الثلاثاء 11 جوان القادم بإشراف زياد العذاري، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وبحضور ممثلي شركة المشروع و كافة الأطراف المعنية و ممثلي الوزارات المتدخّلة.وتذكر الوزارة في هذا الصّدد أنّ لجنة القيادة ستعقد اجتماعها تبعا للاتفاق الحاصل بجلسة العمل التي انعقدت بالوزارة بتاريخ 17 ماي الماضي مع القائمين على المشروع وبحضور السادة سامي الفطناسي و رضا الدلاعي نواب الجهة والتي أفضت إلى ضرورة تضافر جهود جميع الأطراف للتسريع في انجاز الدراسة الخاصّة بالمشروع.كما تذكر الوزارة أنها تقدمت بطلب لدى الجهة الممولة للدراسة وهي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالتمديد في صلاحية الهبة المسندة للحكومة التونسية لتمويل الدراسة المذكورة نظرا لانقضاء اجلها وأن الصندوق قد وافق مشكورا على هذا الطلب.هذا و تؤكد الوزارة التزامها المتجدّد بإنجاز هذا المشروع بولاية باجة وفق مخرجات الدراسة التي ستبرز كل الصيغ الممكنة وذلك طبقا لما تعهّد به الوزير بمجلس نواب الشعب بتاريخ 29 ماي الماضي في إطار إجاباته على تساؤلات السادة النواب في الغرض