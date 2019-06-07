سليانة : القبض على اربعيني يشتبه في تورّطه بنشوب حريق بمساحة من القمح في منطقة ''جامة''

Vendredi 07 Juin 2019
وات - تمكّنت فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني التابعة لمنطقة الحرس الوطني في سليانة من القبض مساء أمس الخميس على كهل يبلغ من العمر 40 سنة يشتبه تورّطه في نشوب حريق أمس الخميس في منطقة "جامة" من معتمدية سليانة الشمالية وأتلف مساحة صغيرة من القمح حيث سارع صاحب الصابة بالتدخّل لإطفاء النيران قبل انتشارها إلى مساحة أوسع،حسب ما صرح به مصدر من الحرس الوطني صباح اليوم الجمعة لمراسلة (وات) بالجهة.
وأكّد ذات المصدر في سياق متصل انه تم الاحتفاظ بالاربعيني ولاتزال الابحاث جارية خاصة أن مقر سكناه بالقرب من مكان الحريق.
وبخصوص الحرائق التي نشبت في الايام الاربعة الاخيرة وأتلفت مساحة هامة من صابة القمح و الشعير، لاتزال الابحاث بخصوصها جارية وحيث أن فرضية اندلاعها بفعل فاعل على الأقل في بعضها غير مستبعدة وفق نفس المصدر.
يذكر أنّه تمّ أمس الخميس إخماد حريق بحي الصلاح بسليانة في حين تم إخماد حريق يوم عيد الفطر في عمادة زواغة( أتلف حوالي 200 هكتارمن القمح والشعير) ووقع إخماد حريقين آخرين الثلاثاء الفارط بكل من معتمدية قعفور (20 هكتارا من القمح و القصيبة) و عمادة الخلصة من سليانة الجنوبية (نصف هكتار من الشعير).
وأكّد ذات المصدر في سياق متصل انه تم الاحتفاظ بالاربعيني ولاتزال الابحاث جارية خاصة أن مقر سكناه بالقرب من مكان الحريق.
وبخصوص الحرائق التي نشبت في الايام الاربعة الاخيرة وأتلفت مساحة هامة من صابة القمح و الشعير، لاتزال الابحاث بخصوصها جارية وحيث أن فرضية اندلاعها بفعل فاعل على الأقل في بعضها غير مستبعدة وفق نفس المصدر.
يذكر أنّه تمّ أمس الخميس إخماد حريق بحي الصلاح بسليانة في حين تم إخماد حريق يوم عيد الفطر في عمادة زواغة( أتلف حوالي 200 هكتارمن القمح والشعير) ووقع إخماد حريقين آخرين الثلاثاء الفارط بكل من معتمدية قعفور (20 هكتارا من القمح و القصيبة) و عمادة الخلصة من سليانة الجنوبية (نصف هكتار من الشعير).
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Par:ammar (Tunisia )
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