بطولة الرابطة الاولى (الجولة 25):قمة شبح النزول بين ''الستيدة'' وحمام الانف ومستقبل قابس في مهمة صعبة في صفاقس

Mercredi 29 Mai 2019



وات

- تبلغ بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم محطتها قبل الاخيرة بعد ان انحصر التشويق والغموض في صراع اسفل الترتيب وستشهد الجولة الخامسة والعشرون التي ستدور غدا الخميس على مواجهات "نارية" عنوانها الافلات من كماشة النزول اذ ستتجه الانظار الى ملعب قابس من خلال لقاء ملعب المكان ضد نادي حمام الانف وفي المقابل سيكون مستقبل قابس في مهمة معقدة بمناسبة تحوله الى صفاقس لملاقاة فريق عاصمة الجنوب.وسيحتضن ملعب قابس قمة تحمل نكهة الاثارة والغموض والخوف من مصير محفوف بالمخاطر بين الملعب القابسي الذي يحتل المركز قبل الاخير ب19 نقطة ونادي حمام الانف صاحب المركز 12 ب21 نقطة اذ لن تكون امام الفريقين بالنظر الى وضعيتهما في سلم الترتيب العام الا تحقيق الفوز ف"الستيدة" التي عاشت نهاية موسم كارثية على جميع المستويات من خلال تراجع نتائج الفريق من جهة و لعنة العقوبات الجزائية الصادرة سواء من الرابطة الوطنية المحترفة او من الاتحاد الدولي حكمت على الفريق بالتقهقر في جدول الترتيب العام ليجد نفسه يصارع من اجل البقاء ضمن صفوة اندية النخبة التونسية ولهذا سيحاول الملعب القابسي امام مدارج خالية من مشجعيه الى تحقيق الفوز للتخلص من منافسه المباشر ونعني به نادي حمام الانف مستغلا اسبقية الميدان وحماس اللاعبين لرد الفعل ورفع تحديات والصعوبات الموضوعية التي عاشها النادي.وسيتابط فريق الضاحية الجنوبية الروح الايجابية التي تسربت الى الفريق غداة فوزه خلال الجولة المنقضية على اتحاد بن قردان وهو انتصار منح لاعبي نادي حمام الانف دفعة معنوية هامة لمواصلة المسيرة من خلال العودة بنتيجة ايجابية من قابس بالذات وانتظار مباراة الجولة الاخيرة للسباق للاطمئنان على مال البقاء اي ان منتهى طموح ابناء "الهمهاما" ان يكون مصيرهم بين اقدام لاعبيهم الى اخر لحظة من عمر البطولة.وتلوح مهمة مستقبل قابس بمناسبة تحوله الى الطيب المهيري بصفاقس جد شائكة في مواجهته لزملاء علاء المرزوقي حيث ان تذيل "الجليزة" لسلم الترتيب ب 18 نقطة تجعل اختياراته محدودة وتتلخص في حتمية تحقيق الفوز للخروج من عنق الزجاجة الا ان هذا القدر سيقابله ارادة جامحة من النادي الصفاقسي لتامين 3 نقاط المباراة التي تحتل بالنسبة له اهمية بالغة اذ ان فريق عاصمة الجنوب الذي يحتل المركز الثالث ب 46 نقطة على بعد نقطتين فقط من النجم الساحلي لايزال معنيا بالمركز الثاني الذي سيخول له خوض غمار كاس رابطة ابطال افريقيا خلال الموسم القادم ولهذا سيحرص زملاء حمزة الجلاصي على تحقيق الفوز امام جماهيرهم والابقاء على صراع المركز الثاني الى الجولة الاخيرة من السباق.. كل هذه العوامل ستجعل امال مستقبل قابس في الذود عن بقائه ضعيفة جدا.ومن جهته يتحول النجم الساحلي الى مركب الهادي النيفر بباردو للقاء الملعب الملعب التونسي في مواجهة واعدة باعتبار تقاليد المنافسة بين الفريقين حيث يتنقل فريق جوهرة الساحل الى ضاحية باردو بعزيمة قوية ومعنويات مرتفعة من اجل تعزيز موقعه بالمركز الثاني وعدم ترك المجال لملاحقه النادي الصفاقسي لافتكاك المركز اي ان شعار ابناء لومار سيكون عدم التعثر ومواصلة المردود الجماعي الذي اهل الفريق لاحتلال مرتبة جد مشرفة بالنظر الى الظروف التي عاشها النجم خلال هذا الموسم ولكن الملعب التونسي التاسع ب28 نقطة سيسعى بدوره الى تحقيق نتيجة ايجابية وتحسين مرتبته النهائية في ختام الموسم.ولئن قطعت الشبيبة القيروانية التي تحتل المركز 11 ب 25 نقطة شوطا هاما للاطمئنان على البقاء خاصة وانها تملك مباراة اخرى مؤجلة فان تحولها الى المنزه لمواجهة النادي الافريقي سيحمل معه حتمية التالق او العودة في اقصى الحالات باخف الاضرار في مواجهة سيعمل خلالها ابناء باب الجديد (الخامس ب31 نقطة) على تحسين وضعيتهم قبل جولة وحيدة من نهاية السباق.وسيسعى النادي البنزرتي الذي تاخر الى المركز الخامس ب31 نقطة بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم سحب 3 نقاط من رصيده الى رد الفعل بمناسبة استضافته بملعب العالية لنجم المتلوي الذي ضمن حسابيا بقاءه ولهذا فان اللقاء يلوح متوازنا حتى في غياب الجماهير.كما تبدو مباراة اتحاد تطاوين والاتحاد المنستيري دون رهان كبير سوى الرفع من رصيد النقاط.ويذكر ان لقاء اتحاد بنقردان والترجي الرياضي تاجل الى يوم 12 جوان القادم بسبب الالتزامات القارية لفريق الاحمر والاصفر.