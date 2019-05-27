مسؤول بوزارة الفلاحة: هطول الأمطار في الفترة الأخيرة لن يكون له تأثير سلبي على صابة الحبوب

Lundi 27 Mai 2019
وات - أكد مصدر من الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي الاثنين في تصريح لـ(وات) أن تهاطل الأمطار بكميات هامة في الأسبوع الفارط لن يؤثر على صابة الحبوب لهذا الموسم.
وأوضح أن نزول الغيث النافع لن يؤثر على جودة الصابة لبلوغ السنابل مراحل متقدمة في النضج، مبرزا أن تهاطل الأمطار في الفترة الأخير قد يكون له انعكاس على تأخر انطلاق موسم الحصاد والذي سيكون على الأرجح بين الأسبوع الثاني والثالث من شهر جوان المقبل.
وتابع في سياق متصل، أنه سيتم انتظار نزول نسبة الرطوبة في الحقول إلى ما دون 14 بالمائة بفعل الأمطار للشروع في موسم الحصاد.
وبالمقابل لاحظ المصدر نفسه، أن الأمطار الأخيرة سيكون لها تأثير على قطاع الأعلاف من خلال تعطل عملية حصاد هذه المادة، موصيا بأنه في حال الشروع في حصاد الأعلاف يتعين الإسراع في عملية الجمع في أقرب الآجال حتى لا تتلف.
وعما إذا تم تسجيل أضرار في مساحات الحبوب بسبب التهاطل الغزير للأمطار في الفترة القليلة الماضية قال المتحدث أن نزول البرد في عدد محدود من المناطق وتحديدا في الكاف وجندوبة تسبب في حدوث أضرار في مساحات صغيرة على غرار تسجيل أضرار في حدود ألف هكتار في الكاف وبالنسبة إلى جندوبة فان عملية التقييم لا تزال متواصلة.
وبلغ وفق المصدر ذاته، معدل نزول الأمطار إلى غاية يوم 26 ماي الجاري 84 ملمترا في الشمال الغربي و 51 مليمترا في الشمال الشرقي و 32 مليمترا في الوسط الغربي و 6 ملمترات في الوسط الشرقي و 10 مليمترات في الجنوب.
وخلص إلى أن صابة الحبوب لهذا العام ستكون هامة وارفع من الموسم الفارط.
وبلغت المساحة المبذورة النهائية لموسم 2019/2018 حوالي 1 مليون و220 ألف هك منها 849 ألف هك بولايات الشمال و 375 ألف هك بولايات الوسط والجنوب من مساحة مبرمجة قدرت بـ 1 مليون و 330 ألف هك لتكون نسبة الانجاز 92 بالمائة.
وأوضح أن نزول الغيث النافع لن يؤثر على جودة الصابة لبلوغ السنابل مراحل متقدمة في النضج، مبرزا أن تهاطل الأمطار في الفترة الأخير قد يكون له انعكاس على تأخر انطلاق موسم الحصاد والذي سيكون على الأرجح بين الأسبوع الثاني والثالث من شهر جوان المقبل.
وتابع في سياق متصل، أنه سيتم انتظار نزول نسبة الرطوبة في الحقول إلى ما دون 14 بالمائة بفعل الأمطار للشروع في موسم الحصاد.
وبالمقابل لاحظ المصدر نفسه، أن الأمطار الأخيرة سيكون لها تأثير على قطاع الأعلاف من خلال تعطل عملية حصاد هذه المادة، موصيا بأنه في حال الشروع في حصاد الأعلاف يتعين الإسراع في عملية الجمع في أقرب الآجال حتى لا تتلف.
وعما إذا تم تسجيل أضرار في مساحات الحبوب بسبب التهاطل الغزير للأمطار في الفترة القليلة الماضية قال المتحدث أن نزول البرد في عدد محدود من المناطق وتحديدا في الكاف وجندوبة تسبب في حدوث أضرار في مساحات صغيرة على غرار تسجيل أضرار في حدود ألف هكتار في الكاف وبالنسبة إلى جندوبة فان عملية التقييم لا تزال متواصلة.
وبلغ وفق المصدر ذاته، معدل نزول الأمطار إلى غاية يوم 26 ماي الجاري 84 ملمترا في الشمال الغربي و 51 مليمترا في الشمال الشرقي و 32 مليمترا في الوسط الغربي و 6 ملمترات في الوسط الشرقي و 10 مليمترات في الجنوب.
وخلص إلى أن صابة الحبوب لهذا العام ستكون هامة وارفع من الموسم الفارط.
وبلغت المساحة المبذورة النهائية لموسم 2019/2018 حوالي 1 مليون و220 ألف هك منها 849 ألف هك بولايات الشمال و 375 ألف هك بولايات الوسط والجنوب من مساحة مبرمجة قدرت بـ 1 مليون و 330 ألف هك لتكون نسبة الانجاز 92 بالمائة.
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Par:RESA67 (France )
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