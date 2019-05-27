القيروان : نسبة المشاركة في إضراب الأطباء العامين للصحة العمومية تبلغ 53 بالمائة

Lundi 27 Mai 2019



وات

- بلغت نسبة إضراب الأطباء العامين للصحة العمومية بولاية القيروان، الذي ينفذونه اليوم الاثنين، تزامنا مع 5 ولايات أخرى بدعوة من اتحاد الأطباء العامين، 53 بالمائة، حيث شارك 49 طبيبا عاما في الاضراب من مجموع 92 ، يعملون بالمؤسسات الصحية العمومية ومراكز الصحة الأساسية بالجهة.وتراوح الاضراب، وفق ما أفاد به مصدر من المندوبية الجهوية للصحة بالقيروان لمراسلة (وات) بالجهة، بنسب متفاوتة في المعتمديات وبلغ 6ر84 بالمائة في بوحجلة و75 بالمائة في كل من نصر الله والوسلاتية، فيما بلغ 6ر66 في كل من حفوز والشبيكة والعلا و3ر66 بالمائة بحاجب العيون و3ر14 في السبيخة 59 بالنسبة للمجمع الصحي بالقيروان، في المقابل بلغت نسبة الاضراب بمعتمدية الشراردة 0 بالمائة.ويأتي هذا الإضراب، الذي يشمل 6 ولايات وهي القصرين وقفصة والقيروان وسليانة والمنستير والمهدية، وفق ما أعلنه اتحاد الأطباء العامين، على خلفية ما اعتبره هذا الهيكل النقابي، من انعكاسات سلبية للأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المؤرخ في 10 أفريل 2019 ، والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات الطبيّة، مطالبين وزارة الصحة بإصدار توضيح في الغرض.