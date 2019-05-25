وزير الشؤون الاجتماعية: الحكومة ملتزمة باحترام التعددية النقابية و اعتماد مقاييس موضوعية للتمثيلية النقابية

Samedi 25 Mai 2019
باب نات - استقبل محمد الطرابلسي يوم الخميس 23 ماي 2019 بمقر الوزارة، وفدا عن الاتحاد النقابي للعمال التونسيين، كما استقبل في نفس اليوم وفدا عن اتحاد عمال تونس.
و قد تناول اللقاءان مستجدات الوضع الاجتماعي بالبلاد و الإشكالات التي تواجهها بعض النقابات التابعة لهذين الاتحادين و سبل تجاوزها.
كما استقبل محمد الطرابلسي يوم الجمعة 24 ماي 2019، وفدا عن كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كونكت"، حيث تم خلال اللقاء استعراض خاصيات الوضع الاقتصادي و الاجتماعي بالبلاد و دور المؤسسة الوطنية عموما و القطاع الخاص تحديدا في تجاوز الصعوبات الاقتصادية و المالية التي تمر بها تونس من خلال دفع الاستثمار و التصدير و إحداث المزيد من مواطن الشغل و التصدي للاقتصاد الموازي.
و خلال مجمل هذه اللقاءات، عبّر الوزير عن تقديره للدور الذي تقوم به مختلف الهياكل النقابية الممثلة للعمال و لأصحاب العمل، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بترسيخ الحقوق و الحريات النقابية و احترام التعددية النقابية و اعتماد مقاييس موضوعية للتمثيلية النقابية وفق ما ورد باتفاقيات العمل الدولية و تشريعات الشغل الوطنية.
و قد تناول اللقاءان مستجدات الوضع الاجتماعي بالبلاد و الإشكالات التي تواجهها بعض النقابات التابعة لهذين الاتحادين و سبل تجاوزها.
كما استقبل محمد الطرابلسي يوم الجمعة 24 ماي 2019، وفدا عن كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كونكت"، حيث تم خلال اللقاء استعراض خاصيات الوضع الاقتصادي و الاجتماعي بالبلاد و دور المؤسسة الوطنية عموما و القطاع الخاص تحديدا في تجاوز الصعوبات الاقتصادية و المالية التي تمر بها تونس من خلال دفع الاستثمار و التصدير و إحداث المزيد من مواطن الشغل و التصدي للاقتصاد الموازي.
و خلال مجمل هذه اللقاءات، عبّر الوزير عن تقديره للدور الذي تقوم به مختلف الهياكل النقابية الممثلة للعمال و لأصحاب العمل، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بترسيخ الحقوق و الحريات النقابية و احترام التعددية النقابية و اعتماد مقاييس موضوعية للتمثيلية النقابية وفق ما ورد باتفاقيات العمل الدولية و تشريعات الشغل الوطنية.
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Par:tuttifrutti (Singapore )
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