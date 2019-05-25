وزير الشؤون الاجتماعية: الحكومة ملتزمة باحترام التعددية النقابية و اعتماد مقاييس موضوعية للتمثيلية النقابية

Samedi 25 Mai 2019



باب نات

- استقبل محمد الطرابلسي يوم الخميس 23 ماي 2019 بمقر الوزارة، وفدا عن الاتحاد النقابي للعمال التونسيين، كما استقبل في نفس اليوم وفدا عن اتحاد عمال تونس.و قد تناول اللقاءان مستجدات الوضع الاجتماعي بالبلاد و الإشكالات التي تواجهها بعض النقابات التابعة لهذين الاتحادين و سبل تجاوزها.كما استقبل محمد الطرابلسي يوم الجمعة 24 ماي 2019، وفدا عن كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كونكت"، حيث تم خلال اللقاء استعراض خاصيات الوضع الاقتصادي و الاجتماعي بالبلاد و دور المؤسسة الوطنية عموما و القطاع الخاص تحديدا في تجاوز الصعوبات الاقتصادية و المالية التي تمر بها تونس من خلال دفع الاستثمار و التصدير و إحداث المزيد من مواطن الشغل و التصدي للاقتصاد الموازي.و خلال مجمل هذه اللقاءات، عبّر الوزير عن تقديره للدور الذي تقوم به مختلف الهياكل النقابية الممثلة للعمال و لأصحاب العمل، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بترسيخ الحقوق و الحريات النقابية و احترام التعددية النقابية و اعتماد مقاييس موضوعية للتمثيلية النقابية وفق ما ورد باتفاقيات العمل الدولية و تشريعات الشغل الوطنية.