مؤشر أسعار البيع عند الإنتاج الصناعي يرتفع ب5ر8% خلال مارس 2019

Vendredi 24 Mai 2019



وات

ارتفاع طفيف في اسعار البيع عند الانتاج الصناعي في مارس 2019

- سجلت أسعار البيع عند الانتاج الصناعي في شهر مارس 2019 بحساب الانزلاق السنوي، ارتفاعا بنسبة 5ر8 بالمائة مقابل 5ر9 بالمائة في شهر فيفري من سنة 2019، وفق ما أكدته نتائج المسح الشهري الذي قام به المعهد الوطني للإحصاء.وبيّنت هذه المعطيات، التي نشرها المعهد على موقعه، الجمعة، ان هذا الارتفاع يعود الى تطور مواد قطاع الصناعات المعملية ب1ر8 بالمائة ومواد المستخرجات المنجمية بنسبة 7ر22 بالمائة نتيجة الارتفاع المسجل على مستوى مواد المستخرجات المنجمية المولدة للطاقة (8ر20 بالمائة) وغير المولدة للطاقة (7ر29 بالمائة).وأرجع المعهد الزيادة في اسعار مواد قطاع الصناعات المعملية (1ر8 بالمائة) الى الارتفاع المسجل على مستوى جل القطاعات على غرار قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 2ر6 بالمائة ومنتوجات تكرير النفط بنسبة 8ر35 بالمائة وقطاع الصناعات الكهربائية والميكانيكية بنسبة 9ر4 بالمائة.كما ارتفعت اسعار مواد كل من قطاع صناعة المطاط والبلاستيك (3ر11 بالمائة) ومواد نجارة الخشب (8ر9 بالمائة) والورق ومنتوجات النشر (8 بالمائة).أفرزت الأشغال الدورية للمسح الشهري حول أسعار البيع عند الإنتاج الصناعي ارتفاعا طفيفا في المؤشر خلال شهر مارس من سنة 2019 بلغ 1ر0 بالمائة مقابل 6ر0 بالمائة المسجلة في شهر فيفري من نفس السنة.وقد شهدت اسعار المنتجات المعملية اجمالا استقرارا رغم الارتفاع المسجل في بعض المواد حيث ارتفعت اسعار مواد الصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 4ر0 بالمائة ومنتوجات تكرير النفط ب8ر23 بالمائة ومواد الصناعات الكهربائية والميكانيكية بنسبة 3ر0 بالمائة في المقابل سجلت مواد المستخرجات المنجمية تراجعا بنسبة 4ر0 بالمائة.