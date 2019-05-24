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استئناف التزويد بمياه الشرب بالتضامن ودوار هيشر تدريجيا خلال الليلة الفاصلة بين يومي الجمعة 24 ماي والسبت 25 ماي 2019

Vendredi 24 Mai 2019

Vendredi 24 Mai 2019
وات - أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، ان التزويد بمياه الشرب سيعود الى وتيرته العادية بمعتمديتي التضامن ودوار هيشر بولاية اريانة، تدريجيا خلال الليلة الفاصلة بين يومي الجمعة 24 ماي والسبت 25 ماي 2019.
ويعود هذا الاضطراب والانقطاع في توزيع المياه، المسجل منذ صباح اليوم، الى أشغال الصيانة لإصلاح عطب طرأ على قناة الجلب الرئيسية قطر 800مم على مستوى منطقة التضامن، وفق بلاغ صادر عن الشركة.


  
  
     
  
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