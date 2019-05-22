الهايكا توجه لفت نظر الى اذاعة الزيتونة

Mercredi 22 Mai 2019
وات - وجّه مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، اليوم الأربعاء، لفت نظر لإذاعة "الزيتونة للقرآن الكريم" وذلك اثر تسجيل خرق في علاقة بتخصيص ساعتين من البث المباشر، خلال الفترة الممتدة بين 1 و 3 ماي الجاري ثم في الفترة بين 9 ماي إلى 15 ماي 2019، للحديث عن تحركات صحفيي وعملة هذه المؤسسة الاعلامية.
واعتبرت الهايكا في نص لفت النظر ان من شأن الحديث عن تلك التحركات "إرباك شبكة البرامج والتزامات الإذاعة تجاه جمهورها".
وشددت على أنّ مسؤولية بثّ مضامين الإذاعة تقع حصريا على عاتق صحفيي الإذاعة المكلفين بما يضمن استقلالية الخط التحريري وعدم توظيفه.
ودعا مجلس الهيئة إلى احترام التزامات الإذاعة تجاه جمهورها وضرورة تفعيل آليات التعديل الذاتي وتوضيح المسؤوليات وتأكيد المقاربة التشاركية في اتخاذ القرارات التحريرية حفاظا على استقلالية الإذاعة.
ويطالب العاملون في هذه الاذاعة (مصادرة) سلطة الإشراف بإلحاق مؤسستهم بالقطاع العام كمؤسسة إعلامية عمومية مستقلة ودخلوا في 1 افريل الماضي في في اعتصام مفتوح تطبيقا لقرار النقابة الأساسية لهم والتابعة للإتحاد العام التونسي للشغل.
واعتبرت الهايكا في نص لفت النظر ان من شأن الحديث عن تلك التحركات "إرباك شبكة البرامج والتزامات الإذاعة تجاه جمهورها".
وشددت على أنّ مسؤولية بثّ مضامين الإذاعة تقع حصريا على عاتق صحفيي الإذاعة المكلفين بما يضمن استقلالية الخط التحريري وعدم توظيفه.
ودعا مجلس الهيئة إلى احترام التزامات الإذاعة تجاه جمهورها وضرورة تفعيل آليات التعديل الذاتي وتوضيح المسؤوليات وتأكيد المقاربة التشاركية في اتخاذ القرارات التحريرية حفاظا على استقلالية الإذاعة.
ويطالب العاملون في هذه الاذاعة (مصادرة) سلطة الإشراف بإلحاق مؤسستهم بالقطاع العام كمؤسسة إعلامية عمومية مستقلة ودخلوا في 1 افريل الماضي في في اعتصام مفتوح تطبيقا لقرار النقابة الأساسية لهم والتابعة للإتحاد العام التونسي للشغل.
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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