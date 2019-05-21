''أندا تمويل'' تطلق تطبيقة ذكية جديدة

Mardi 21 Mai 2019



وات

- أطلقت مؤسسة "أندا تمويل" الرائدة في مجال التمويل الصغير في تونس، تطبيقة جديدة على الھاتف الجوال تمكن حرفائها من ادارة حساباتهم عن بعد وبشكل آمن.وستمكن هذه التطبيقة، التي يمكن تحميلها على الجوال مجانا، من الاطلاع على قائمة القروض ومتابعة الاجال النهائية للخلاص وتجديد مطالب الانتفاع بقروض والتعرف على المنتوجات والخدمات وشبكة وكالات المؤسسة.كما تتيح التطبيقة الفرصة للراغبين في الانتفاع من خدمات "أندا تمويل" لتقديم مطالبهم عن بعد والنفاذ الى كل المعلومات حول منظومة العمل وطريقة الحصول على التمويل، وفق بلاغ اصدرته المؤسسة الثلاثاء.ويندرج اطلاق هذه التطبيقة في اطار مواصلة مؤسسة "اندا تمويل" تحولها الرقمي عبر اثراء وتحسين جودة الخدمات وتأكيد تموقعها الرئيسي ورغبتها في تيسير مسار كل باعثي المشاريع عبر الاستجابة لكل حاجياتهم.ويشار الى ان "أندا تمويل" تم تاسيسها من قبل المنظمة الدولية غير الحكومية "إندا العالم العربي" الرائدة في قطاع التمويل الصغير في تونس ب362 الف و500 حريف وميزانية تقدر ب 600 مليون دينار.وتغطي "إندا تمويل" حاليا 80 بالمائة من السوق التونسية وتعمل من خلال شبكة متكونة من 91 فرع و3 شبابيك متنقلة تستهدف بالاساس المناطق المعزولة.وتقوم برامجها على التّنمية الحضريّة المندمجة خاصة لفائدة المرأة والشباب من خلال تسهيل الحصول على القروض والخدمات البنكيّة ونشر روح المبادرة ودعم المؤسّسات الصّغرى ودعم التّحرّر الذّاتي للمرأة عبر الإعلام والمرافقة .