الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تقرر هزم الملعب القابسي جزائيا امام اتحاد بنقردان (0-2)

Mardi 21 Mai 2019



وات

- قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال اجتماعها المنعقد ليلة امس الاثنين هزم جمعية قابس جزائيا امام اتحاد بنقردان (0-2) لحساب الجولة الثانية والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.وكانت هذه المباراة التي دارت السبت الماضي بقابس توقفت في الدقيقة 85 والنتيجة لفائدة الملعب القابسي 1-0 وذلك بعد اصابة المدافع البرازيلي لاتحاد بنقردان جيل باهيا بحجارة من قبل الجمهور المحلي.ويذكر ان الفيفا كانت حذفت 3 نقاط من رصيد الملعب القابسي بسبب عدم دفعه مبلغ 40 الف دولار مع الفوائض لفائدة جمعية الشبيبة الرياضية سان جوليو الكامرونية بخصوص منحة تكوين اللاعب فابريس بادويدانا اونانا.وبناء على ذلك اصبح الملعب القابسي يحتل المركز الاخير برصيد 16 نقطة فيما انفرد اتحاد بنقردان بالمركز الرابع برصيد 34 نقطة.وفي نفس الاطار قررت الرابطة معاقبة اللاعب البرازيلي لاتحاد بنقردان بمقابلتين و5 الاف دينار بسبب رمي جمهور الفريق المنافس بالحجارة الى جانب استدعاء لاعب اتحاد بنقردان احمد زهير عطية للمثول امام لجنة التاديب لمكتب الرابطة دون تعليق نشاطه الرياضي.وعلى صعيد اخر قررت الرابطة معاقبة مدرب النادي البنزرتي شكري البجاوي بمقابلتين وخطية مالية ب5 الاف دينار بسبب التلفظ بعبارات بذيئة تجاه الحكم بالاضافة الى احالة ملف رئيس النادي البنزرتي عبد السلام السعيداني على اللجنة الوطنية للتاديب والروح الرياضية بالجامعة التونسية لكرة القدم.