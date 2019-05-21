الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تقرر هزم الملعب القابسي جزائيا امام اتحاد بنقردان (0-2)

Mardi 21 Mai 2019
وات - قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال اجتماعها المنعقد ليلة امس الاثنين هزم جمعية قابس جزائيا امام اتحاد بنقردان (0-2) لحساب الجولة الثانية والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
وكانت هذه المباراة التي دارت السبت الماضي بقابس توقفت في الدقيقة 85 والنتيجة لفائدة الملعب القابسي 1-0 وذلك بعد اصابة المدافع البرازيلي لاتحاد بنقردان جيل باهيا بحجارة من قبل الجمهور المحلي.
ويذكر ان الفيفا كانت حذفت 3 نقاط من رصيد الملعب القابسي بسبب عدم دفعه مبلغ 40 الف دولار مع الفوائض لفائدة جمعية الشبيبة الرياضية سان جوليو الكامرونية بخصوص منحة تكوين اللاعب فابريس بادويدانا اونانا.
وبناء على ذلك اصبح الملعب القابسي يحتل المركز الاخير برصيد 16 نقطة فيما انفرد اتحاد بنقردان بالمركز الرابع برصيد 34 نقطة.
وفي نفس الاطار قررت الرابطة معاقبة اللاعب البرازيلي لاتحاد بنقردان بمقابلتين و5 الاف دينار بسبب رمي جمهور الفريق المنافس بالحجارة الى جانب استدعاء لاعب اتحاد بنقردان احمد زهير عطية للمثول امام لجنة التاديب لمكتب الرابطة دون تعليق نشاطه الرياضي.
وعلى صعيد اخر قررت الرابطة معاقبة مدرب النادي البنزرتي شكري البجاوي بمقابلتين وخطية مالية ب5 الاف دينار بسبب التلفظ بعبارات بذيئة تجاه الحكم بالاضافة الى احالة ملف رئيس النادي البنزرتي عبد السلام السعيداني على اللجنة الوطنية للتاديب والروح الرياضية بالجامعة التونسية لكرة القدم.
وكانت هذه المباراة التي دارت السبت الماضي بقابس توقفت في الدقيقة 85 والنتيجة لفائدة الملعب القابسي 1-0 وذلك بعد اصابة المدافع البرازيلي لاتحاد بنقردان جيل باهيا بحجارة من قبل الجمهور المحلي.
ويذكر ان الفيفا كانت حذفت 3 نقاط من رصيد الملعب القابسي بسبب عدم دفعه مبلغ 40 الف دولار مع الفوائض لفائدة جمعية الشبيبة الرياضية سان جوليو الكامرونية بخصوص منحة تكوين اللاعب فابريس بادويدانا اونانا.
وبناء على ذلك اصبح الملعب القابسي يحتل المركز الاخير برصيد 16 نقطة فيما انفرد اتحاد بنقردان بالمركز الرابع برصيد 34 نقطة.
وفي نفس الاطار قررت الرابطة معاقبة اللاعب البرازيلي لاتحاد بنقردان بمقابلتين و5 الاف دينار بسبب رمي جمهور الفريق المنافس بالحجارة الى جانب استدعاء لاعب اتحاد بنقردان احمد زهير عطية للمثول امام لجنة التاديب لمكتب الرابطة دون تعليق نشاطه الرياضي.
وعلى صعيد اخر قررت الرابطة معاقبة مدرب النادي البنزرتي شكري البجاوي بمقابلتين وخطية مالية ب5 الاف دينار بسبب التلفظ بعبارات بذيئة تجاه الحكم بالاضافة الى احالة ملف رئيس النادي البنزرتي عبد السلام السعيداني على اللجنة الوطنية للتاديب والروح الرياضية بالجامعة التونسية لكرة القدم.
En continu
- Hier 23:47 راشد الغنوشي يتتونس!
- Hier 23:14 ترامب ينفي أنباء التفاوض مع إيران
- Hier 18:02 فرنسا تمنح تونس دعما جديدا لدفع النقل الحضري
- Hier 14:16 رجة أرضية بمنطقة المتلوي من ولاية قفصة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:52
|19:27
|16:06
|12:23
|05:07
|03:19
|
25°
|28°
|% 41
|:الرطــوبة
|تونــس
|20°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|28°-20
|22°-17
|25°-16
|27°-19
|24°-19
Follow @babnet_Tunisie
( 70 531) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 70 474) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 49 246) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 49 049) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 48 015) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 38 547) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 38 017) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 36 729) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 34 086) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 739) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 33 688) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 32 890) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 32 660) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 32 430) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 32 052) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 31 939) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 31 660) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 31 276) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 28 920) مسافرة تثور في وجه الغنوشي في الطا
( 28 379) لماذا إنفجر لطفي لعماري في وجه الز
Par:citoyenlibre (France )
Sur:إيران تدعو لحوار مع الخليج وتحذّر من ''صدام يتجاوز المنطقة''