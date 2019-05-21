الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تفتح باب الترشح لعضوية الهيئات الفرعية للانتخابات

Mardi 21 Mai 2019
وات - أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مساء اليوم الإثنين، عن فتح باب الترشح لعضوية الهيئات الفرعية للانتخابات بمختلف الدوائر الانتخابية داخل البلاد التونسية وعددها 27 هيئة فرعية وذلك في اطار تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019.
وتتولى هذه الهيئات وفق ما أعلنته هيئة الانتخابات مساعدة مجلس الهيئة في القيام بمهامه كما تتكون هذه الهيئات من أربعة أعضاء على الأكثر من بينهم رئيس وينتمي هؤلاء الاعضاء للفئات المهنية التالية وهي قاض عدلي، قاض إداري، محام، عدل إشهاد أو عدل تنفيذ، أستاذ جامعي في احدى الرتب الجامعية (مساعد أو أستاذ محاضر أو أستاذ تعليم عال)، مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، مختص في الاتصال، مختص في المالية العمومية.
كما اشترطت الهيئة في كل مترشح أن يتمتع بالأساس بصفة الناخب بالإضافة إلى عدد من الشروط الأخرى من بينها أن يتمتع بالنزاهة والاستقلالية والحياد وألا يكون عضوا منتخبا في إحدى الهيئات المهنية بالاضافة إلى عدم انخراطه أو نشاطه في أي حزب سياسي طيلة السنوات الخمس السابقة لتاريخ فتح الترشحات وعدم تحمله مسؤولية في حزب التجمع المنحل وعدم تحمله مسؤولية في الحكومة أو شغله منصب والي أو كاتب عام ولاية أو معتمد أو عمدة طيلة حكم الرئيس المخلوع.
وتتلخص صلاحيات الهيئات الفرعية للانتخابات، حسب ما ورد في ملحق الإعلان، وفق ما ينص عليه القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 وقرار الهيئة عدد 5 لسنة 2017، في البت في اعتماد ممثلي القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية والرئاسية ومتابعة عمليات تسجيل الناخبين والبت في مطالب الاعتراض بالاضافة إلى البت في مطالب الترشح ومطالب سحب الترشحات وتمثيل الهيئة لدى المحاكم وتنفيذ الأحكام القضائية الباتة .
كما ذكرت الهيئة بمهام الهيئات الفرعية أثناء الحملة الانتخابية والمتعلقة بعملية الاقتراع والفرز واحتساب النتائج على أن يمارس اعضاء هذه الهيئات مهامهم والصلاحيات المفوضة إليهم بالتنسيق مع منسق الإدارة الفرعية للانتخابات وممثلي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وتتولى هذه الهيئات وفق ما أعلنته هيئة الانتخابات مساعدة مجلس الهيئة في القيام بمهامه كما تتكون هذه الهيئات من أربعة أعضاء على الأكثر من بينهم رئيس وينتمي هؤلاء الاعضاء للفئات المهنية التالية وهي قاض عدلي، قاض إداري، محام، عدل إشهاد أو عدل تنفيذ، أستاذ جامعي في احدى الرتب الجامعية (مساعد أو أستاذ محاضر أو أستاذ تعليم عال)، مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، مختص في الاتصال، مختص في المالية العمومية.
كما اشترطت الهيئة في كل مترشح أن يتمتع بالأساس بصفة الناخب بالإضافة إلى عدد من الشروط الأخرى من بينها أن يتمتع بالنزاهة والاستقلالية والحياد وألا يكون عضوا منتخبا في إحدى الهيئات المهنية بالاضافة إلى عدم انخراطه أو نشاطه في أي حزب سياسي طيلة السنوات الخمس السابقة لتاريخ فتح الترشحات وعدم تحمله مسؤولية في حزب التجمع المنحل وعدم تحمله مسؤولية في الحكومة أو شغله منصب والي أو كاتب عام ولاية أو معتمد أو عمدة طيلة حكم الرئيس المخلوع.
وتتلخص صلاحيات الهيئات الفرعية للانتخابات، حسب ما ورد في ملحق الإعلان، وفق ما ينص عليه القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 وقرار الهيئة عدد 5 لسنة 2017، في البت في اعتماد ممثلي القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية والرئاسية ومتابعة عمليات تسجيل الناخبين والبت في مطالب الاعتراض بالاضافة إلى البت في مطالب الترشح ومطالب سحب الترشحات وتمثيل الهيئة لدى المحاكم وتنفيذ الأحكام القضائية الباتة .
كما ذكرت الهيئة بمهام الهيئات الفرعية أثناء الحملة الانتخابية والمتعلقة بعملية الاقتراع والفرز واحتساب النتائج على أن يمارس اعضاء هذه الهيئات مهامهم والصلاحيات المفوضة إليهم بالتنسيق مع منسق الإدارة الفرعية للانتخابات وممثلي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
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Par:cartaginois2011 (Tunisia )
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