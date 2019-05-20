عام سجنا في حق صهر بن علي ورجل أعمال ..

Lundi 20 Mai 2019



باب نات

- قضت اليوم الدائرة الجناحية مكرر بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة بالحكم بعام سجنا في حق محمد الناصر الطرابلسي وبعام سجنا في حق رجل أعمال موقوفان وذلك في قضية تعلقت بالتهديد واستيلاءات على مبالغ مالية هامة ...وقد تين ان محمد ناصر الطرابسلي كان شريكا لرجل الأعمال الموقوف معه وانه استغل نفوذه وعلاقة مصاهرته لبن علي واستولى على جميع المرابيح دون أن يمكن رجل الأعمال من نصيبه واثر الثورة استغل رجل الأعمال احداث الفوضى ثم ترصد محمد ناصر الطرابسلي واختطفه ثم اجبره تحت التهديد على امضاء مجموعة من الشيكات حتى يتمكن من استعادة امواله وفق ما اكده رجل الأعمال خلال جلسة محاكمته ..