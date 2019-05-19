سباق المشي للجميع في جينيف تحت شعار ''الحفاظ على سلامة العالم و تحسين الصحة و خدمة الضعفاء''

Dimanche 19 Mai 2019



وات

- احتضنت مدينة جينيف السويسرية صباح اليوم سباق المشي للجميع الذي انتظم على هامش اجتماعات منظمة الصحة العالمية تحت شعار "الحفاظ على سلامة العالم و تحسين الصحة و خدمة الضعفاء".وتنافست اعداد غفيرة من الرياضيين من مختلف الاعمار في سباق المشي الذي شاركت فيه وزيرة شؤون الشباب والرياضة سنية بن الشيخ التي تؤدي زيارة عمل الى جينيف وذلك بمعية سفير تونس بجنيف وليد دودش و الوفد المرافق لها حسب مصدر من الوزارة.وتشهد مدينة جنيف عددا من الفعاليات الرياضية فى إطار مهرجان رياضي لتشجيع سكان المدينة على ممارسة الرياضة فى إطار احتفالات المنظمة السنوية المعروفة بحملة "الصحة للجميع"، والتى يجمتع فى إطار برنامجها الآلاف من المشاركين لممارسة رياضات الإحماء والمشى والركض لمسافات مختلفة..