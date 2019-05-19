سباق المشي للجميع في جينيف تحت شعار ''الحفاظ على سلامة العالم و تحسين الصحة و خدمة الضعفاء''

Dimanche 19 Mai 2019
وات - احتضنت مدينة جينيف السويسرية صباح اليوم سباق المشي للجميع الذي انتظم على هامش اجتماعات منظمة الصحة العالمية تحت شعار "الحفاظ على سلامة العالم و تحسين الصحة و خدمة الضعفاء".
وتنافست اعداد غفيرة من الرياضيين من مختلف الاعمار في سباق المشي الذي شاركت فيه وزيرة شؤون الشباب والرياضة سنية بن الشيخ التي تؤدي زيارة عمل الى جينيف وذلك بمعية سفير تونس بجنيف وليد دودش و الوفد المرافق لها حسب مصدر من الوزارة.
وتشهد مدينة جنيف عددا من الفعاليات الرياضية فى إطار مهرجان رياضي لتشجيع سكان المدينة على ممارسة الرياضة فى إطار احتفالات المنظمة السنوية المعروفة بحملة "الصحة للجميع"، والتى يجمتع فى إطار برنامجها الآلاف من المشاركين لممارسة رياضات الإحماء والمشى والركض لمسافات مختلفة..
وتنافست اعداد غفيرة من الرياضيين من مختلف الاعمار في سباق المشي الذي شاركت فيه وزيرة شؤون الشباب والرياضة سنية بن الشيخ التي تؤدي زيارة عمل الى جينيف وذلك بمعية سفير تونس بجنيف وليد دودش و الوفد المرافق لها حسب مصدر من الوزارة.
وتشهد مدينة جنيف عددا من الفعاليات الرياضية فى إطار مهرجان رياضي لتشجيع سكان المدينة على ممارسة الرياضة فى إطار احتفالات المنظمة السنوية المعروفة بحملة "الصحة للجميع"، والتى يجمتع فى إطار برنامجها الآلاف من المشاركين لممارسة رياضات الإحماء والمشى والركض لمسافات مختلفة..
En continu
- Hier 18:29 لماذا يخشون محاكمة قتلة صالح بن يوسف ؟
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:50
|19:25
|16:05
|12:23
|05:08
|03:22
|
22°
|22°
|% 52
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|22°-14
|24°-16
|28°-18
|24°-16
|24°-17
Follow @babnet_Tunisie
( 67 862) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 67 295) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 49 470) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 49 010) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 46 542) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 45 686) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 38 477) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 37 779) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 36 375) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 34 042) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 690) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 33 644) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 32 866) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 32 009) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 31 885) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 31 804) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 31 226) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 31 179) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 30 978) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 29 744) فيصل الحضيري يرد مرة اخرى على سامي
Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur:لماذا يفترون على سفيان طوبال !