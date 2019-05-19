بحسب ''إلكا'': صعود نبيل القروي مقابل تراجع رئيس الحكومة في نوايا التصويت للانتخابات الرئاسية

Dimanche 19 Mai 2019
باب نات - كشف مدير عام مؤسسة “إلكا” للاستشارات اقبال اللومي يوم السبت 18 ماي 2018، أن نتائح سبر أراء لشهر ماي 2019 أبرزت صعود نبيل القروي مقابل تراجع رئيس الحكومة يوسف الشاهد في نوايا التصويت للانتخابات الرئاسية القادمة وان أغلب الأحزاب سجلت تراجعا في نوايا التصويت للتشريعية .
وجاء في اخر نتائج سبر اراء للمؤسسة المذكورة صعود غير مسبوق لنبيل القروي الذي قفز من21% إلى 32% في نوابا التصويت في الرئاسية بفارق هام عن المرشح الثاني قيس سعيد الذي يصل الى 15 نقطة مقابل تسجيل تراجع ملحوظ ومفاجئ لأحزاب الحكم الممثلة أساسا في حركة النهضة بـ9.9% وحزب تحيا تونس بـ 6.5% وحركة نداء تونس بـ6.7% .
وللإشارة فإنّ سبر الآراء أجري في المنازل وليس عبر الهاتف وأنه تم اعتماد آلية الاختيار العشوائي بـ24 ولاية في المناطق الريفية والحضرية وذلك وفق ما أفاد به اقبال اللومي مدير عام مؤسسة “إلكا” للاستشارات.
وجاء في اخر نتائج سبر اراء للمؤسسة المذكورة صعود غير مسبوق لنبيل القروي الذي قفز من21% إلى 32% في نوابا التصويت في الرئاسية بفارق هام عن المرشح الثاني قيس سعيد الذي يصل الى 15 نقطة مقابل تسجيل تراجع ملحوظ ومفاجئ لأحزاب الحكم الممثلة أساسا في حركة النهضة بـ9.9% وحزب تحيا تونس بـ 6.5% وحركة نداء تونس بـ6.7% .
وللإشارة فإنّ سبر الآراء أجري في المنازل وليس عبر الهاتف وأنه تم اعتماد آلية الاختيار العشوائي بـ24 ولاية في المناطق الريفية والحضرية وذلك وفق ما أفاد به اقبال اللومي مدير عام مؤسسة “إلكا” للاستشارات.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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