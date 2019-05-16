سوسة: سرقة 17800 متر من أسلاك شبكة التنوير العمومي تتسبب في تعطب التنوير بعدد من أحياء وأنهج المدينة

Jeudi 16 Mai 2019



وات

- كشف رئيس بلدية سوسة، توفيق العريبي، اليوم الخميس، عن أن أسباب العطب الملاحظ بشبكة التنوير العمومي بمختلف أحياء وأنهج المدينة، تعود إلى تعرض الشبكة بصفة متواترة إلى عمليات سرقة، حيث بلغت الكميات المسروقة والمتلفة من الأسلاك النحاسية، ما يناهز 17800 متر وذلك خلال الفترة الممتدة بين شهري جويلية 2016 وأفريل 2019 .وأضاف توفيق العريبي، في تصريح لمراسل (وات) بسوسة، أن سرقة أسلاك شبكة التنوير العمومي، كبّدت بلدية سوسة خسائر مالية ناهزت 489 ألف دينار، مشيرا إلى أن عمليات قطع الأسلاك الكهربائية بهدف سرقتها إنجر عنها أيضا احتراق كل الفوانيس والمحولات الصغيرة التابعة للشبك.وذكر، في هذا الصدد، أن بلدية سوسة قامت بمراسلة كل من وزير الداخلية ووزير الشؤون المحلية والبيئة ووالي سوسة ومدير إقليم الأمن الوطني بالجهة، قصد دعوة مصالحهم المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف التصدي لهذه الظاهرة.وأكّد، بعد تقديمه الاعتذار لكافة المتساكنين، أن المجلس البلدي بسوسة سيتعهّد بمباشرة عمليّة إصلاح شبكة التنوير العمومي، بداية من يوم الاثنين 20 ماي الجاري، وذلك بعد أن تم استكمال إجراءات التزود بالتجهيزات والمعدات الكهربائية التي نفذ مخزون البلدية منها في المدة الماضية.