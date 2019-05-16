سيدي بوزيد: تعطل الدروس بالمدرسة الابتدائية فرحات حشاد

Jeudi 16 Mai 2019
وات - دخل الاطار التربوي للمدرسة الابتدائية فرحات حشاد بسيدي بوزيد، صباح اليوم الخميس في اضراب عن العمل طيلة اليوم، بعد ان تعرض جزء من سور المدرسة امس الاربعاء للهدم بواسطة احدى الشاحنات التي تقل مواد غذائية للمغازة الواقعة بجانب المدرسة.
وبين مدير المدرسة مختار الطويل في تصريح لمراسل (وات) ان هذا الاضراب "نتيجة اعتداءات متكررة تتعرض لها المدرسة على غرار الضجيج الصادر عن مبردات المغازة والروائح الكريهة المنبعثة من مخازنها بالاضافة الى حادثة امس، الامر الذي عطل سير الدروس في مناسبات عديدة".
وطالب الطويل "بوضع حد لهذه الاعتداءات" وهدد بالتصعيد في التحركات الاحتجاجية في قادم الايام.
كما عبرت النقابة الاساسية للتعليم الاساسي بسيدي بوزيد الغربية في بيان اصدرته امس الاربعاء عن تنديدها بحادثة هدم جزء من سور المدرسة، واستنكرت ما وصفته ب"الاعتداء المعنوي على مدير المؤسسة من طرف مدير المغازة بعد مطالبته باصلاح السور".
وبين مدير المدرسة مختار الطويل في تصريح لمراسل (وات) ان هذا الاضراب "نتيجة اعتداءات متكررة تتعرض لها المدرسة على غرار الضجيج الصادر عن مبردات المغازة والروائح الكريهة المنبعثة من مخازنها بالاضافة الى حادثة امس، الامر الذي عطل سير الدروس في مناسبات عديدة".
وطالب الطويل "بوضع حد لهذه الاعتداءات" وهدد بالتصعيد في التحركات الاحتجاجية في قادم الايام.
كما عبرت النقابة الاساسية للتعليم الاساسي بسيدي بوزيد الغربية في بيان اصدرته امس الاربعاء عن تنديدها بحادثة هدم جزء من سور المدرسة، واستنكرت ما وصفته ب"الاعتداء المعنوي على مدير المؤسسة من طرف مدير المغازة بعد مطالبته باصلاح السور".
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Par:moutawassity (Tunisia )
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