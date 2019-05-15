الزرقوني في حوار مع لوبوان الفرنسية : زلزال سياسي في الأفق و النهضة لازالت صانعة الملوك

Mercredi 15 Mai 2019



باب نات

Tunisie : séisme politique en vue

- طارق عمراني - نشر موقع صحيفة لوبوان الفرنسية مقالا تحت عنوانفي شكل حوار أجراه المراسل الفرنسي للصحيفة المذكورة في تونس بنوا دالما مع حسن الزرقوني مدير مؤسسة سيغما كونساي لإستطلاعات الرأي و الذي تعرف دراساته تشكيكا كبيرا هذه الأيام بعد إستطلاع الرأي الذي نشر في شهر مايو أعتبر الزرقوني أن فشل المنظومة السياسية برمتها حكما و معارضة و إنعدام الثقة الشعبية في السياسيين دفعت الناخب إلى التوجه نحو البرامج الشعبوية و الشخصيات التي تمثلها من أمثال نبيل القروي و عبير موسي ،كما ظهرت شخصيات معادية للنظام و معروفة بصرامتها القانونية و الحديث هنا عن قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري الذي تصدر نوايا التصويت بأكثر من 23% و هو ينظر إلى منظومة الحكم الحالية على أنها "كارتال سياسي" تحول دون المشاريع الدستورية الكبرى على غرار تعطيل إرساء المحكمة الدستورية و بالتالي فصورة قيس سعيد لدى المواطن هي صورة "روبسبيار" الثوري .و اضاف الزرقوني بأن تونس تعيش اليوم فترة نهاية المنظومة الحزبية حيث لم يتجاوز ايا منها عتبة ال20% من نسب التصويت في الإستطلاع الأخير و هو ما يؤكد أن تونس قد أصبحت غير قابلة للحكم و هذه معضلة يمكن ان تعيشها البلاد بعد الإنتخابات نظرا لتشتت الأصوات و عقابية التي بدأت تظهر في المزاج العام الشعبي لأحزاب الحكم و من المنتظر ان تشهد تونس زلزالا سياسيا كبيرا .وفي ختام حواره مع صحيفة لوبوان قال الزرقوني بأن حركة النهضة ستبقى صانعة الملوك بالرغم من أنها لن تتقدم بمرشح من داخلها في الرئاسية