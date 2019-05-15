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الزرقوني في حوار مع لوبوان الفرنسية : زلزال سياسي في الأفق و النهضة لازالت صانعة الملوك

Mercredi 15 Mai 2019

Mercredi 15 Mai 2019
باب نات - طارق عمراني - نشر موقع صحيفة لوبوان الفرنسية مقالا تحت عنوان
Tunisie : séisme politique en vue

في شكل حوار أجراه المراسل الفرنسي للصحيفة المذكورة في تونس بنوا دالما مع حسن الزرقوني مدير مؤسسة سيغما كونساي لإستطلاعات الرأي و الذي تعرف دراساته تشكيكا كبيرا هذه الأيام بعد إستطلاع الرأي الذي نشر في شهر ماي


و أعتبر الزرقوني أن فشل المنظومة السياسية برمتها حكما و معارضة و إنعدام الثقة الشعبية في السياسيين دفعت الناخب إلى التوجه نحو البرامج الشعبوية و الشخصيات التي تمثلها من أمثال نبيل القروي و عبير موسي ،كما ظهرت شخصيات معادية للنظام و معروفة بصرامتها القانونية و الحديث هنا عن قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري الذي تصدر نوايا التصويت بأكثر من 23% و هو ينظر إلى منظومة الحكم الحالية على أنها "كارتال سياسي" تحول دون المشاريع الدستورية الكبرى على غرار تعطيل إرساء المحكمة الدستورية و بالتالي فصورة قيس سعيد لدى المواطن هي صورة "روبسبيار" الثوري .

و اضاف الزرقوني بأن تونس تعيش اليوم فترة نهاية المنظومة الحزبية حيث لم يتجاوز ايا منها عتبة ال20% من نسب التصويت في الإستطلاع الأخير و هو ما يؤكد أن تونس قد أصبحت غير قابلة للحكم و هذه معضلة يمكن ان تعيشها البلاد بعد الإنتخابات نظرا لتشتت الأصوات و عقابية التي بدأت تظهر في المزاج العام الشعبي لأحزاب الحكم و من المنتظر ان تشهد تونس زلزالا سياسيا كبيرا .

وفي ختام حواره مع صحيفة لوبوان قال الزرقوني بأن حركة النهضة ستبقى صانعة الملوك بالرغم من أنها لن تتقدم بمرشح من داخلها في الرئاسية

  
  
     
  
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