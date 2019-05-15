عماد الخميري: بن علي مواطن تونسي تسري عليه القوانين كباقي المواطنين

Mercredi 15 Mai 2019
أفاد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري، اليوم الأربعاء، في تصريح لاذاعة شمس آف آم خلال نقطة إعلامية حول حملة التسجيل للانتخابات التشريعية والرئاسية ان "بن علي مواطن تونسي ككل المواطنين يسري عليه ما يسري على كل المواطنين من تطبيق القانون".
وقال "هناك قوانين يحتكم إليها بن علي وغيره وهو مواطن تونسي مسلطة عليه أحكام إذا يريد ان يكون تحت طائلة القانون فهو ككل التونسيين تسري عليه كل القوانين الموجودة في البلاد".
وأشار إلى ان حركة النهضة مع تطبيق القوانين الموجودة في البلاد.
وقال "هناك قوانين يحتكم إليها بن علي وغيره وهو مواطن تونسي مسلطة عليه أحكام إذا يريد ان يكون تحت طائلة القانون فهو ككل التونسيين تسري عليه كل القوانين الموجودة في البلاد".
وأشار إلى ان حركة النهضة مع تطبيق القوانين الموجودة في البلاد.
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