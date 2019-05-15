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عماد الخميري: بن علي مواطن تونسي تسري عليه القوانين كباقي المواطنين

Mercredi 15 Mai 2019

Mercredi 15 Mai 2019
أفاد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري، اليوم الأربعاء، في تصريح لاذاعة شمس آف آم خلال نقطة إعلامية حول حملة التسجيل للانتخابات التشريعية والرئاسية ان "بن علي مواطن تونسي ككل المواطنين يسري عليه ما يسري على كل المواطنين من تطبيق القانون".
وقال "هناك قوانين يحتكم إليها بن علي وغيره وهو مواطن تونسي مسلطة عليه أحكام إذا يريد ان يكون تحت طائلة القانون فهو ككل التونسيين تسري عليه كل القوانين الموجودة في البلاد".

وأشار إلى ان حركة النهضة مع تطبيق القوانين الموجودة في البلاد.


  
  
     
  
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4 de 4 commentaires pour l'article 182376

Essoltan  (France)  |Mercredi 15 Mai 2019 à 18h 44m |           
Ce vieux discours on le connait par coeur , maintenant on vous demande ( VOUS ) qui vous êtes au pouvoir de faire le nécessaire pour récupérer l'ARGENT du peuple que ce pauvre MESSKINE (Ben Ali ) a volé .
J'ai un pressentiment que certains responsables d'Ennahdha jouent les SAGES pour ( HYPNOTISER ) une partie du peuple qui reste et qui regrette Ben Ali .
Si cette démarche s'avère vrai alors là , ca sera une grosse déception pour beaucoup des sympathisants d'Ennahdha et elle pourrait porter préjudice à l'image d'Ennahdha ...

Lahache  (Tunisia)  |Mercredi 15 Mai 2019 à 17h 02m |           
Je pense que débat a une arrière pensée sinon sème le doute... Il ne faut pas donner d importce affaires criminelles

BenMoussa  (Tunisia)  |Mercredi 15 Mai 2019 à 16h 16m |           
بن علي مواطن تونسي تسري عليه القوانين كباقي المواطنين يعني انه معرض للايقاف بمجرد عودته بما انه مطلوب للعدالة ومحكوم عليه في العديد من القضايا

Kamelnet  ()  |Mercredi 15 Mai 2019 à 16h 03m |           
دار الزمان وتقالو الي كان يتهكم بيه علي الناس... الله لا تباركلو 23سنة ضيع جيل كامل



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