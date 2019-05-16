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الترخيص للمحلات التجارية بالعمل بعد العاشرة ليلا بداية من منتصف شهر رمضان

Jeudi 16 Mai 2019

Jeudi 16 Mai 2019
وات - اعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن الترخيص للعاملين والعاملات بالمحلات التجارية والخدمات والمقاهي وما يشابهها بالعمل بعد الساعة العاشرة ليلا طيلة النصف الثاني من شهر رمضان بكامل تراب الجمهورية.
كما رخصت الوزارة، حسب بلاغ نشرته الخميس، لهذه الشريحة بالعمل ايام الراحة الاسبوعية.



وكانت الغرفة النقابية الوطنية لتجار الأقمشة والملابس الجاهزة بالتفصيل (منظمة الاعراف) ، أعلنت الاربعاء ، أن وزارة الشؤون الاجتماعية رخصت للعاملين والعاملات بالمحلات التجارية بكامل تراب الجمهورية بالعمل بعد العاشرة ليلا بداية من النصف الثاني من شهر رمضان.

وأكدت الغرفة ، في بلاغ لها، أن مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية رخصت ، كذلك، للعاملين والعاملات بالمحلات التجارية العمل أيام الراحة الإسبوعية .

ودعت الغرفة كافة تجار الاقمشة والملابس الجاهزة الى فتح محلاتهم ليلا بداية من منتصف شهر رمضان والحرص على التحكم في الأسعار ومراعاة القدرة الشرائية.

  
  
     
  
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