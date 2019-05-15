Mercredi 15 Mai 2019



وات

- قررت وزارة التربية التمديد في آجال الترسيم عن بعد بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي وقبول الاعتراضات إلى حدود يوم غد الخميس، وفق بلاغ صادر عنها، اليوم الأربعاء.و أفادت الوزارة أن هذا القرار يهدف إلى إعطاء فرصة لمن تخلفوا عن التسجيل للالتحاق والقيام بإجراءات الترسيم باعتبار أن التسجيل عن بعد هو الصيغة الوحيدة للتسجيل في المسار الدراسي.وتقوم حاليا المندوبيات الجهوية للتربية بدراسة مطالب الاعتراض حالة بحالة، المقدمة من قبل الأولياء الذين لاقوا بعض الصعوبات عند االتسجيل والمتعلقة أساسا بحالات المولودين خارج الوطن أو الذين دون أب أو الأجانب أو عند التراجع عن الاختيار الأول للمدرسة أو الأخطاء غير المقصودة عند إدخال البيانات، وذلك بهدف الاستجابة إلى كل المطالب وتمكين جميع الأطفال من التسجيل، وفق نص البلاغ.وتتم، حسب ذات الوثيقة، مراعاة جملة من المقاييس لدى دراسة الاعتراضات تتمثل في إعطاء الأولوية للمرسمين بالقسم التحضيري والتوأم وجمع الأخوة بنفس المدرسة والقرب من مقر السكنى أو العمل.وسيتم إثر انتهاء آجال التمديد وقبول الاعتراضات، غلق باب التسجيل، آليا، على أن تتولى مصالح وزارة التربية إعلام جميع الأولياء بإرساليات قصيرة على أرقام هواتفهم المستعملة في عملية التسجيل لإتمام المرحلة النهائية من الترسيم في مطلع شهر جوان القادم.وأفادت الوزارة أن 90 بالمائة من جملة 188 ألف طفل بلغ سن السادسة ( أي ما يعادل 177 ألف طفل) قاموا بالترسيم عن بعد بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي وذلك باعتماد الخدمة الرقمية الجديدة التي وضعتها وزارة التربية.