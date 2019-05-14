Radio Babnet Tunisie On Air: Najet - Istannani  

وزارة المرأة: الشروع في إحداث 6 فضاءات مندمجة للأسر بستة ولايات بكلفة تناهز 15 مليون دينار

Mardi 14 Mai 2019

Mardi 14 Mai 2019
وات - كشفت وزارة المرأة والأسرة والطفولة، الثلاثاء، عن الشروع في إحداث 6 فضاءات مندمجة للأسر بولايات سيدي بوزيد (السلاطنية) والمهدية (السواسي) وباجة والكاف (نبر) وسليانة (مكثر) والقيروان، بكلفة جملية تناهز 15 مليون دينار.
وتسعى الوزارة من خلال إحداث هذه الفضاءات الجديدة، التي تقدر كلفتها بـ2.

5 مليون دينار لكل فضاء، إلى تقديم خدمات ملائمة لحاجيات أفراد الأسر بهدف حمايتها وتعزيز تماسكها لوقايتها من التفكك ومن المخاطر التي تهدد أفرادها.


وأعلنت الوزارة في بيان لها، اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، عن برنامج وطني وجهوي بالشراكة مع عدد من الهياكل الحكومية ومكونات المجتمع المدني يتمثل في مسابقة وطنية حول النهوض بالأسر إلى جانب تنظيم عدد من التظاهرات والأيام التحسيسية والموائد المستديرة.

  
  
     
  
cadre-2e7f5a70d5352790f26164cf7223970f-2019-05-14 21:05:24






0 de 0 commentaires pour l'article 182318



En continu

الخميس 16 ماي 2019 | 11 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:47 19:22 16:05 12:23 05:10 03:25
19°
 20° % 48 :الرطــوبة
تونــس 14°
8.2 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
20°-1432°-1625°-1522°-1524°-15
  • Avoirs en devises
    13073,6

  • (15 mai)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,34500 DT        1$ =2,98000 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 mai)   190,8 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1558011800|182318 481|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires