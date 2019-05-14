وزارة المرأة: الشروع في إحداث 6 فضاءات مندمجة للأسر بستة ولايات بكلفة تناهز 15 مليون دينار

Mardi 14 Mai 2019



وات

- كشفت وزارة المرأة والأسرة والطفولة، الثلاثاء، عن الشروع في إحداث 6 فضاءات مندمجة للأسر بولايات سيدي بوزيد (السلاطنية) والمهدية (السواسي) وباجة والكاف (نبر) وسليانة (مكثر) والقيروان، بكلفة جملية تناهز 15 مليون دينار.وتسعى الوزارة من خلال إحداث هذه الفضاءات الجديدة، التي تقدر كلفتها بـ2.5 مليون دينار لكل فضاء، إلى تقديم خدمات ملائمة لحاجيات أفراد الأسر بهدف حمايتها وتعزيز تماسكها لوقايتها من التفكك ومن المخاطر التي تهدد أفرادها.وأعلنت الوزارة في بيان لها، اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، عن برنامج وطني وجهوي بالشراكة مع عدد من الهياكل الحكومية ومكونات المجتمع المدني يتمثل في مسابقة وطنية حول النهوض بالأسر إلى جانب تنظيم عدد من التظاهرات والأيام التحسيسية والموائد المستديرة.