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حجز 671 كلغ من مادة المرجان قيمتها المالية 06 مليون دينار

Vendredi 10 Mai 2019

Vendredi 10 Mai 2019
باب نات - تمكّنت الفرقة الثالثة التّابعة للإدارة الفرعيّة لمكافحة الاجرام بإدارة الشّؤون العدليّة للحرس الوطني يوم 9 ماي 2019 من اماطة اللثام عن شبكة تنشط في مجال تهريب مادّة المرجان خارج الأطر القانونيّة بين ولايات جندوبة وبنزرت وتونس وحجز كميّة من المرجان تقدّر بـ 671 كلغ بقيمة ماليّة تناهز 6 مليون دينار و710 ألاف دينار .

وتم وفق بلاغ لوزارة الداخلية, حجز 4 سيّارات ومبالغ ماليّة متفاوتة من العملة التّونسيّة والأجنبيّة وايقاف 10 عناصر من بينهم 3 أجانب من ذوي الجنسيّة الاسبانيّة والجزائريّة.


  
  
     
  
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