سيدي بوزيد : عودة الهدوء إلى مدينة منزل بوزيان ومرور قطارين لنقل الفسفساط عبر خط السكة الحديدية عدد 13 الرابط بين قفصة وصفاقس

Mercredi 08 Mai 2019



وات

- انسحبت قوات الأمن بعد ظهر اليوم الأربعاء من مدينة منزل بوزيان التابعة لولاية سيدي بوزيد بعد مرور قطارين لنقل الفسفاط بخطّ السكة الحديدية عدد 13 الرّابط بين قفصة وصفاقس عبر مدينة منزل بوزيان.وشهدت مدينة منزل بوزيان منذ أمس الثلاثاء تمركز عدد كبير من القوات الأمنية لفرض مرور قطارات نقل الفسفاط تواصل إلى ظهر اليوم الاربعاء، حيث سجّلت مواجهات بين قوات الأمن وعدد من المحتجين الرافضين لمرور القطارات والمطالبين بالتنمية والتشغيل.وانقسمت آراء سكان معتمدية منزل بوزيان وفق تصريحات عدد منهم لمراسلة (وات) بالجهة، الى شقّ يؤيد مرور القطارات وعودة الخط عدد 13 للعمل، وآخرين يرفضون مروره ويطالبون بحقّ المنطقة في التيميز الإيجابي في التنمية وخاصة التشغيل.ويذكر أن مرور قطارات نقل الفسفاط عبر مدينة منزل بوزيان تعطّل سنوات بسبب الاحتجاجات والاعتصامات على مستوى السكة الحديدية المطالبة خاصة بالتشغيل.