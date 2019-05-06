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تحجير دخول الشاحنات الى العاصمة عبر عدد من المحاور،في اوقات الذروة خلال شهر رمضان

Lundi 06 Mai 2019

Lundi 06 Mai 2019
وات - ذكرت إدارة شرطة المرور بوزارة الداخلية العموم، في بلاغ اليوم الاثنين، بأنه يُحجر على جميع الشاحنات التي يفوق وزنها الجملي وهي محملة ثلاثة أطنان ونصف والعربات البطيئة، الدخول إلى العاصمة عبر عدد من المحاور وذلك من يوم الإثنين إلى الجمعة بداية من الساعة 06.30 إلى الساعة 09.00 ومن 12.30 إلى الساعة 15.30 خلال كامل شهر رمضان المعظم.


وياتي هذا القرار في إطار العمل على الحد من ظاهرة الإكتظاظ المروري وسط العاصمة وخاصة في أوقات الذروة، وعملا بالقرار البلدي لسنة 2004 المتعلق بتنظيم الجولان بمدينة تونس.


واضاف البلاغ ان التحجير يتعلق بالمحاور التالية:



المدخل الجنوبي للعاصمة:

الطريق الوطنية رقم 1.

الطريق السيارة أ1.

طريق السريعة الجنوبية.

المدخل الغربي للعاصمة

الطريق الوطنية رقم 3.

الطريق الوطنية رقم 5.

الطريق الوطنية رقم 7.

الطريق السيارة تونس – بوسالم.

السريعة الغربية.

المدخل الشمالي للعاصمة

الطريق الوطنية رقم 8.

الطريق السيارة تونس – بنزرت.

الطريق الجهوية رقم 21 (الشعاعية اكس).

وذلك من يوم الإثنين إلى الجمعة بداية من الساعة 06.30 إلى الساعة 09.00 ومن 12.30 إلى الساعة 15.30 خلال كامل شهر رمضان المعظم.

  
  
     
  
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