مطار تونس قرطاج: إحباط عملية تهريب 2 كلغ من الماريخوانا

Samedi 04 Mai 2019



باب نات

- تمكّن صباح اليوم السبت 04 ماي 2019 الفريق المشترك للتفتيش الأمني بمطار تونس قرطاج من إحباط عملية تهريب 2 كلغ من مخدّر الماريخوانا مخفية بإحكام داخل أمتعة مسافرة إيفوارية الجنسية قادمة إلى تونس من أبيدجان.وتتمثل تفاصيل العملية بحسب بلاغ للديواتة التونسية في اشتباه فريق الكشف بالأشعة بالمطار المتكوّن من أعوان مختصّين من شرطة الحدود و الديوانة في أمتعة مسافرين تحتوي على كمية هامّة من المواد الغذائية ومن بينهم المشتبه بها وبحضورها قام أعوان الديوانة بإخضاع أمتعتها للتفتيش الدقيق تمّ العثور على 50 قطعة من مخدّر الماريخوانا تزن إجمالا 2090 غرام.وبالتحري مع المسافرة المشتبه بها أفادت أنّها تولّت نقل المادة المخدرة لشخص ينتظرها ببهو المطار فتمّ ترصّده واقتياده إلى مقرّ مصالح الديوانة بالمطار فتبيّن بعد التحري أنه إيفواري الجنسية مقيم بتونس و يتولى ترويج المخدرات لدى أوساط الجالية الإفريقية بتونس.تمّ تحرير محضر في الغرض و إحالة المشتبه بهما إلى إدارة الأبحاث الديوانية لاستكمال إجراءات البحث و التتبع القضائي.