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ندوة وطنية حول ''دور اتحاد الشغل في إنجاح الانتخابات القادمة واستكمال مسار الانتقال الديمقراطي'' على مدى ثلاثة أيام ابتداء من الخميس

Mercredi 01 Mai 2019

Mercredi 01 Mai 2019
وات - ينظم الاتحاد العام التونسي للشغل ابتداء من غد الخميس وإلى يوم السبت القادم بالعاصمة ندوة وطنية حول "دور الاتحاد العام التونسي للشغل في إنجاح الانتخابات القادمة واستكمال مسار الانتقال الديمقراطي".
وتتضمن الندوة محاور تهم الدور الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل والوضع السياسي والوضع الاقتصادي والتحديات المستقبلية والاصلاحات المستوجبة وعلاقة الاتحاد بالأحزاب السياسية وبمجلس نواب الشعب.
كما سيتم طرح موضوع دور الاتحاد في إنجاح الانتخابات القادمة واستكمال الانتقال الديمقراطي والتجارب المقارنة للنقابات الصديقة واستعراض مضامين خارطة الطريق بخصوص مساهمة المنظمة الشغيلة في الانتخابات في جميع مراحلها .


ومن المنتظر أن تفضي الندوة إلى ضبط صيغ ووسائل تنظيم حملة من أجل تحفيز العمال والنقابيين وعموم المواطنين على الإقبال بكثافة على التسجيل في القائمات الانتخابية وتحسيسهم بأهمية الاستحقاق الانتخابي وضبط صيغ دعوة النقابيين إلى المشاركة في لجان مراقبة كافة مراحل الانتخابات وتحديد قائمة المشاركين فيها فضلا عن تشجيع النقابيين على الترشح في الانتخابات القادمة.
وسيقع في هذه الندوة أيضا تحديد الآليات الكفيلة باطلاق المنصة الالكترونية للاتحاد في علاقة بالانتخابات القادمة ومضامين خارطة الطريق للمرحلة القادمة بخصوص شفافية الانتخابات ونزاهتها.
وسيقع بسط كيفيات النقاش في مضامين البرنامج الاقتصادي والاجتماعي مع كل الأطراف والنخب والعمل على توزيعه على اوسع نطاق.

  
  
     
  
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