مكتب البرلمان يُقرّر عقد جلسة عامة لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الفلاحة ويعاين استقالة النائب محمد الهادي قديش من كتلة الحرة

Mardi 30 Avril 2019
وات - قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، إثر إجتماعه بقصر باردو، عقد جلسة عامة يوم الجمعة 3 ماي 2019، سيخصّص جدول أعمالها لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
كما قرّر مكتب المجلس، وفق بلاغ للبرلمان، عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 14 ماي 2019، سيخصّص جدول أعمالها للنظر في مشروع قانون عدد 2019/009 يتعلق بالموافقة على اتفاق الهبة القابلة للإسترجاع، المُبرم بتاريخ 13 سبتمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم تمويل الدراسات التمهيدية لمشروع "الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا".
كما ستنظر الجلسة العامة في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب، المبرمة بتاريخ 4 جانفي 2019، بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتمويل مشروع الشبكة الذكية لتوزيع الكهرباء.
وعلى صعيد آخر أحال مكتب المجلس على أنظار لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة، مشروع قانون وارد من الحكومة عدد 2019/31 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال "حلق المنزل".
كما عاين مكتب البرلمان استقالة النائب محمد الهادي قديش من كتلة الحرة لحركة مشروع تونس.
كما قرّر مكتب المجلس، وفق بلاغ للبرلمان، عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 14 ماي 2019، سيخصّص جدول أعمالها للنظر في مشروع قانون عدد 2019/009 يتعلق بالموافقة على اتفاق الهبة القابلة للإسترجاع، المُبرم بتاريخ 13 سبتمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم تمويل الدراسات التمهيدية لمشروع "الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا".
كما ستنظر الجلسة العامة في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب، المبرمة بتاريخ 4 جانفي 2019، بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتمويل مشروع الشبكة الذكية لتوزيع الكهرباء.
وعلى صعيد آخر أحال مكتب المجلس على أنظار لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة، مشروع قانون وارد من الحكومة عدد 2019/31 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال "حلق المنزل".
كما عاين مكتب البرلمان استقالة النائب محمد الهادي قديش من كتلة الحرة لحركة مشروع تونس.
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Par:Articulamadi (Tunisia )
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