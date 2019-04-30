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إجتماع اللجنة المشتركة العسكرية التونسية الأمريكية في دورتها الثالثة والثلاثين

Mardi 30 Avril 2019

Mardi 30 Avril 2019
وات - أفتتحت صباح يوم الإثنين 29 أفريل 2019 أشغال اللجنة العسكرية المشتركة التونسية الأمريكية في دورتها الثالثة والثلاثين بمدينة “شايان” عاصمة ولاية “Wyoming ” برئاسة وزير الدفاع الوطني عبد الكريم زبيدي ونائبة مساعد كاتب الدولة للدفاع الأمريكي ال Michelle Lenihan، وبحضور وفد عسكري تونسي رفيع المستوى وسعادة سفيري البلدين بكل من الجمهورية التونسية والولايات المتحدة الأمريكية. وتنعقد هذه اللجنة سنويا بالتداول بين البلدين .

وأبرز وزير الدفاع الوطني بالمناسبة في كلمته عراقة العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الصديقين، مثمنا دعم الإدارة الأمريكية لتونس في مسارها الإنتقالي الديمقراطي والإقتصادي والمجال الأمني بالخصوص الّذي تجسم خاصة في حجم المساعدات العسكرية والإعتمادات المالية المرصودة لها وبرامج التعاون.


وعبّر عن ارتياحه للنتائج المحقّقة في مختلف الأنشطة التي بلغ عددها 218 في السنة الماضية وشملت مجالات التكوين والتدريب والإستعلامات واقتناء التجهيزات المتلائمة مع التهديدات غير التقليدية والصّيانة وتطوير القدرات العملياتية في مجالات مقاومة الإرهاب والتهريب والتصدي للجريمة المنظمة، مضيفا أن إجتماع اللّجنة في دورتها الحالية ضبطت البرنامج السنوي للتمارين المشتركة والأنشطة المتعلقة بتطوير القدرات العملياتية بحسب حاجيات المؤسّستين العسكريّتين في البلدين.

وبين أن التعاون الثنائي يقوم على مخطط يتضمّن ستّة محاور من بينها اندماج القوات الجوية مع القوات البرية خلال العمليات المشتركة وتطوير القدرات العملياتيّة في مجال مقاومة الإرهاب وتأمين الحدود البرية والبحرية والمجال الجوي ودعم الإستعلام وتطوير القدرات العسكرية التونسية.

وأشار إلى أن تونس تعوّل على إمكانيّاتها الذّاتية لرفع التحديات الأمنية كما تعوّل في نفس الوقت على التعاون الدولي مع البلدان الصديقة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبرها شريكا إستراتيجيا، مؤكدا أن انعقاد اللجنة العسكرية المشتركة بصفة دورية يقيم الدليل على حرص الجانبين على تنسيق الجهود المشتركة ودعم علاقات التعاون خدمة للمؤسستين العسكريتين في البلدين.

ومن جهتها أكّدت نائبة مساعد كاتب الدولة للدفاع الأمريكي ميشال لنيهان (Michelle Lenihan) مواصلة بلادها دعم تونس في مكافحتها للإرهاب واستعدادها لدعم القدرات العملياتية للمؤسسة العسكرية في عدة مجالات تتعلق بأمن الحدود والتكوين والتدريب والمساعدة الفنية وتوفير التجهيزات والمعدات المتلائمة مع التهديات غير التقليدية فضلا عن دعمها للمسار الإنتقالي على الصعيد السياسي والإقتصادي والإجتماعي والأمني.

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