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رئيس البنك الإفريقي للتنمية في أول زيارة لتونس

Mardi 30 Avril 2019

Mardi 30 Avril 2019
باب نات - بدعوة من وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، يؤدي رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية الدكتور AKinwumi A.ADESINA، زيارة عمل إلى تونس من 2 إلى 4 ماي 2019، وهي الزيارة الأولى لرئيس البنك لتونس منذ توليه رئاسة المؤسسة المالية الإفريقية سنة 2015.

وسيشرف AKinwumi A.ADESINA ، الذي سيكون مرفوقا بوفد من سامي الموظفين، على التدشين الرسمي للمكتب الإقليمي للبنك بتونس والإطلاع على نشاطه، كما سيلتقي بكبار بالرئاسات الثلاث وعدد من أعضاء الحكومة وممثلي القطاع الخاص.


وبحسب بلاغ لوزارة التنمية والاستثمار تعكس هذه الزيارة اهتمام البنك الإفريقي للتنمية وحرصه على مزيد دعم تونس ومرافقتها في إنجاح برامجها التنموية، كما تؤكد على متانة وعمق العلاقات القائمة والسعي المشترك لمزيد تطويرها وتنويعها.

  
  
     
  
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