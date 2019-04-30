التشكيلات العسكرية العاملة بقطاع رمادة تحبط عملية تهريب بين سيارتين على مستوى الساتر الترابي

Mardi 30 Avril 2019
وات - نجحت التشكيلات العسكرية العاملة بقطاع رمادة مساء أمس الاثنين في احباط عملية تهريب بين سيارتين على مستوى الساتر الترابي والقبض على ثلاثة مهربين تونسيين كانوا بصدد تبادل السلع مع اثنين اخرين لاذا بالفرار الى التراب الليبي.
واشار بلاغ صادرعن وزارة الداخلية انه بعد تفتيش السيارتين ،تم العثور على كمية هامة من المعسل وعلب السجائر تفوق قيمتها الجملية 200 الف دينار.
وقد تم تسليم المهربين الى وحدات الحرس الوطني بالمكان لاتمام الاجراءات القانونية في شأنهم.
فيما سيتم تسليم السيارتين والمحجوز الى المصالح الديوانية.
واشار بلاغ صادرعن وزارة الداخلية انه بعد تفتيش السيارتين ،تم العثور على كمية هامة من المعسل وعلب السجائر تفوق قيمتها الجملية 200 الف دينار.
وقد تم تسليم المهربين الى وحدات الحرس الوطني بالمكان لاتمام الاجراءات القانونية في شأنهم.
فيما سيتم تسليم السيارتين والمحجوز الى المصالح الديوانية.
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Par:mongi (Tunisia )
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