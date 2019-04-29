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تونس تحجز صيد سمك ''البوسيف'' خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي الى 31 مارس من كل سنة

Lundi 29 Avril 2019

Lundi 29 Avril 2019
وات - حجرّت وزارة الفلاحة، على جميع وحدات الصيد البحري، صيد سمك "البوسيف" خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 مارس من كل سنة.

ومنعت الوزارة ، بموجب قرار صدر بالرائد الرسمي عدد 34 لسنة 2019 عن وزير الفلاحة، صيد أسماك "البوسيف" التي يقل طول الواحدة منها عن 100 صنتمتر أو التي يقل وزنها الكامل عن 11,4 كيلوغرام أو تلك التي يقل وزنها بعد نزع الأمعاء والخياشيم عن 10,2 كيلوغرام.


وسمحت الوزارة، بصفة استثنائية، بإنزال وحدات من "البوسيف" تحت الأحجام المشار إليها أعلاه وذلك في حدود نسبة خمسة بالمائة (5 بالمائة ) مقارنة بالوزن أو العدد الجمليين للمصيد من "البوسيف".

ويتعين على وحدات الصيد البحري المرخص لها في صيد "البوسيف" بواسطة الصنار، التقيد بحزمة مواصفات فنية من بينها أن أن لا يتجاوز العدد الجملي للصنار المستعمل 2500 وحدة لكل مركب صيد وأن لا يقل ارتفاع الصنار عن 7 صنتمتر.
وأتاحت الوزارة الفرصة، امام وحدات الصيد البحري غير المرخص لها في صيد "البوسيف"، صيد هذا الصنف عرضيا وذلك في حدود نسبة عشرين بالمائة (20 بالمائة) مقارنة بالوزن أو العدد الجمليين للمصيد من الأصناف العائمة كبيرة الحجم.


  
  
     
  
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