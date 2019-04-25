العذاري يوقع على هبة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لاقتناء معدات لمجابهة الكوارث الطبيعية

Jeudi 25 Avril 2019



باب نات

- على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية المنعقدة بالكويت يوم 25 أفريل الجاري، وقع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري الذي يترأس الوفد التونسي المشارك في هذه الاجتماعات، مع الدكتور عبد اللطيف يوسف الحمد، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي (FADES) على اتفاقية هبة من الصندوق بقيمة 3 مليون دينار.وستخصص الهبة لاقتناء معدات وتجهيزات ثقيلة تستعمل في التدخلات العاجلة لمجابهة الكوارث الطبيعية خاصة الفيضانات والعواصف الثلجية في المناطق الداخلية.وخلال مشاركته في الاجتماعات التي تضم كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات وصندوق النقد العربي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا وكذلك الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، أكد زياد العذاري على أهمية الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلدان الأعضاء من خلال توفير الدعم المالي والفني سواء لإنجاز المشاريع أو لدعم الاستثمار والتجارة، معربا عن الأمل في أن تتواصل هذه الجهود وتتطور في ضوء التحديات التنموية التي تواجهها البلدان العربية بما يساعدها على تحقيق الأهداف المرجوة في النماء الاقتصادي والرقي والاجتماعي.وكان للوزير لقاءات ثنائية مع مسؤولي الهيئات العربية تم خلالها التطرق إلى التعاون القائم معها والبرامج والمشاريع المزمع تنفيذها في الفترة القادمة وإمكانيات المساهمة في إنجازها.كما التقى زياد العذاري بعدد من نظراءه من البلدان العربية المشاركة في الاجتماعات، حيث تركزت المحادثات على الإمكانيات المتاحة في تونس، للارتقاء بالتعاون الاقتصادي إلى مستويات أفضل مما هي عليه في الوقت الراهن والفرص المتاحة لتعزيز التبادل التجاري والاستثمار وبعث المشاريع المشتركة.