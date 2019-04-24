وزير العدل يلتقي المدير الإقليمي لإفريقيا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

Mercredi 24 Avril 2019



باب نات

- استقبل بعد ظهر اليوم وزير العدل محمد كريم الجموسي المدير الإقليمي لإفريقيا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( PNUD ) عبدولاي مارديي، مرفوقا بوفد عن المكتب بتونس.و قد تناول اللّقاء مسار و برامج التعاون القائمة بين الجانبين و سبل دعمها وتعزيزها وخاصة ما اتصل منها بمشروع التعاون المتعلّق بتحسين النفاذ إلى العدالة في ولاية مدنين، مع التأكيد على ضرورة المضي في تعميم التجارب النموذجية الناجحة و إعطاء الأولوية للجهات الداخلية للاستفادة منها.