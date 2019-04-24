وزير العدل يلتقي المدير الإقليمي لإفريقيا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

Mercredi 24 Avril 2019
باب نات - استقبل بعد ظهر اليوم وزير العدل محمد كريم الجموسي المدير الإقليمي لإفريقيا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( PNUD ) عبدولاي مارديي، مرفوقا بوفد عن المكتب بتونس.
و قد تناول اللّقاء مسار و برامج التعاون القائمة بين الجانبين و سبل دعمها وتعزيزها وخاصة ما اتصل منها بمشروع التعاون المتعلّق بتحسين النفاذ إلى العدالة في ولاية مدنين، مع التأكيد على ضرورة المضي في تعميم التجارب النموذجية الناجحة و إعطاء الأولوية للجهات الداخلية للاستفادة منها.
و قد تناول اللّقاء مسار و برامج التعاون القائمة بين الجانبين و سبل دعمها وتعزيزها وخاصة ما اتصل منها بمشروع التعاون المتعلّق بتحسين النفاذ إلى العدالة في ولاية مدنين، مع التأكيد على ضرورة المضي في تعميم التجارب النموذجية الناجحة و إعطاء الأولوية للجهات الداخلية للاستفادة منها.
En continu
- 12:36 انتعاشة طفيفة للدينار
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:28
|19:03
|16:01
|12:24
|05:33
|03:58
|
21°
|20°
|% 60
|:الرطــوبة
|تونــس
|13°
|
2.1 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|20°-13
|26°-15
|23°-14
|20°-12
|20°-12
Follow @babnet_Tunisie
( 61 177) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 53 140) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 51 458) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 47 558) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 46 751) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 770) .خلال جلسة محاكمة رجل الأعمال شف
( 45 624) فوزي بن قمرة : قسما برب العزة لم أ
( 44 733) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 42 854) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 41 360) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 40 080) عبير موسى امام القضاء
( 37 624) سامية عبو : هذه اسماء عصابة الشاهد
( 36 021) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 33 925) ...10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل
( 33 136) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 29 841) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 28 825) منير بن صالحة : بن علي ''متغشّش''
( 28 145) نوفل الورتاني يجمّع العائلة
( 27 994) لطفي العبدلي يعلّق على ''صبيانيا
( 27 903) إيقاف منصف قرطاس للاشتباه في التخا
Par:cartaginois2011 ( )
Sur: لطفي العماري: رئيس الجمهورية إصطف وراء الاسلاميين وسلم مقاليد البلاد للغنوشي