الشاهد: الحكومة قررت رفع اسعار شراء الحبوب من المنتجين بعد التشاور مع المهنة

Mercredi 24 Avril 2019



وات

- أعلن رئيس الحكومة الشاهد يوسف الشاهد، الاربعاء، عن الترفيع في تسعيرة الحبوب عند الإنتاج بقيمة 7 دنانير للقمح الصلب و 5 دنانير للقمح اللين و 3 دنانير للشعير في القنطار الواحد بعد التشاور مع المهنة.وأكد الشاهد، في كلمة له، بمناسبة توقيع ميثاق قطاعي لمنظومة الالبان أن هذا الإجراء من شانه أن يساعد على تعزيز الأمن الغذائي الذي يعد جزءا من الأمن القومي للبلاد عبر دعم الفلاح والتوجه نحو التقليص من توريد الحبوب.واعتبر وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب في تصريح لـ(وات) أن ترفيع تسعيرة الحبوب عند الانتاج يعد مجهودا من الحكومة لمساعدة منتجي الحبوب وأن هذه الزيادة تعد "مجزية ".وتوقع الطيب أن تكون صابة الحبوب لهذا الموسم "متميزة " علما وان البيانات الواردة في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2019 تشير الى امكانية انتاج 19 مليون قنطار من الحبوب.