الشاهد: الحكومة قررت رفع اسعار شراء الحبوب من المنتجين بعد التشاور مع المهنة

Mercredi 24 Avril 2019
وات - أعلن رئيس الحكومة الشاهد يوسف الشاهد، الاربعاء، عن الترفيع في تسعيرة الحبوب عند الإنتاج بقيمة 7 دنانير للقمح الصلب و 5 دنانير للقمح اللين و 3 دنانير للشعير في القنطار الواحد بعد التشاور مع المهنة.
وأكد الشاهد، في كلمة له، بمناسبة توقيع ميثاق قطاعي لمنظومة الالبان أن هذا الإجراء من شانه أن يساعد على تعزيز الأمن الغذائي الذي يعد جزءا من الأمن القومي للبلاد عبر دعم الفلاح والتوجه نحو التقليص من توريد الحبوب.
واعتبر وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب في تصريح لـ(وات) أن ترفيع تسعيرة الحبوب عند الانتاج يعد مجهودا من الحكومة لمساعدة منتجي الحبوب وأن هذه الزيادة تعد "مجزية ".
وتوقع الطيب أن تكون صابة الحبوب لهذا الموسم "متميزة " علما وان البيانات الواردة في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2019 تشير الى امكانية انتاج 19 مليون قنطار من الحبوب.
وأكد الشاهد، في كلمة له، بمناسبة توقيع ميثاق قطاعي لمنظومة الالبان أن هذا الإجراء من شانه أن يساعد على تعزيز الأمن الغذائي الذي يعد جزءا من الأمن القومي للبلاد عبر دعم الفلاح والتوجه نحو التقليص من توريد الحبوب.
واعتبر وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب في تصريح لـ(وات) أن ترفيع تسعيرة الحبوب عند الانتاج يعد مجهودا من الحكومة لمساعدة منتجي الحبوب وأن هذه الزيادة تعد "مجزية ".
وتوقع الطيب أن تكون صابة الحبوب لهذا الموسم "متميزة " علما وان البيانات الواردة في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2019 تشير الى امكانية انتاج 19 مليون قنطار من الحبوب.
En continu
- 12:36 انتعاشة طفيفة للدينار
- Hier 20:50 ديبلوماسيتنا الباهتة في ليبيا المتفجّرة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:28
|19:03
|16:01
|12:24
|05:33
|03:58
|
22°
|21°
|% 60
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|21°-14
|26°-15
|23°-14
|20°-12
|20°-12
Follow @babnet_Tunisie
( 61 175) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 53 063) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 51 449) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 47 522) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 46 748) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 769) .خلال جلسة محاكمة رجل الأعمال شف
( 45 622) فوزي بن قمرة : قسما برب العزة لم أ
( 44 723) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 42 846) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 41 360) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 40 080) عبير موسى امام القضاء
( 37 621) سامية عبو : هذه اسماء عصابة الشاهد
( 36 021) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 33 924) ...10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل
( 33 136) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 29 841) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 28 824) منير بن صالحة : بن علي ''متغشّش''
( 28 145) نوفل الورتاني يجمّع العائلة
( 27 992) لطفي العبدلي يعلّق على ''صبيانيا
( 27 903) إيقاف منصف قرطاس للاشتباه في التخا