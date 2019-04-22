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انتخاب جوهر السماري عن حركة النهضة رئيسا جديدا لبلدية رادس

Lundi 22 Avril 2019

Lundi 22 Avril 2019
وات - تم مساء يوم الإثنين انتخاب جوهر السماري عن حركة النهضة رئيسا جديدا لبلدية رادس، بعد تثبيت شغور منصب رئيس المجلس البلدي المستقيل وبعد الاحتكام الى الجولة الثانية من التصويت، ليفوز السماري على منافسته خلال هذه الجولة فاطمة عبادة المترشحة عن القائمة المستقلة "رادس تعيش".

وتحصل جوهر السماري على 15 صوتا مقابل 14 صوتا لفاطمة عبادة، ليتم انتخابه رسميا رئيسا للمجلس البلدي برادس بعد أن ترشح في الدورة الأولى أربعة مترشحين، لم يتمكن أيا منهم من الحصول على الأغلبية المطلقة ليتم الالتجاء إلى دورة ثانية للمتحصلين على المرتبة الأولى والثانية حسم فيها الاقتراع الامر بفارق صوت واحد لمرشح حركة النهضة .


وكانت الجلسة الانتخابية افتتحت مساء اليوم بحضور 29 عضوا من المجلس البلدي وتغيب عضو وحيد، قدم فيها رئيس البلدية الأسباب المتعلقة بتخليه عن المنصب والتي تتعلق بالتفرغ ليتم بعدها تعيين رئيس للجلسة الانتخابية من بين الأعضاء الأكبر سنا ومساعدا له من بين الأعضاء الأصغر سنا ومن غير المترشحين، كما تنص على ذلك مجلة الجماعات المحلية ليفتح بعد ذلك باب الترشح لخطة رئيس للمجلس البلدي .

يذكر أن النتائج النهائية للانتخابات البلدية بالدائرة الانتخابية برادس، التي جرت السنة الماضية كانت أسفرت عن حصول قائمة "رادس" تعيش المستقلة على 11 مقعدا من جملة 30 وحصول نداء تونس وحركة النهضة على 8 مقاعد لكل منهما وحصول قائمة الجبهة الشعبية على 3 مقاعد.

  
  
     
  
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