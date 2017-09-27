هيئة الانتخابات تقرر فتح باب التسجيل والتحيين للناخبين بصفة مستمرة وبجميع الدوائر بداية من 2 أكتوبر 2017

واوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنيابة، أنور بن حسن، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، أن هذا الاجتماع الذي حضره الأعضاء التسعة للهيئة، بمن فيهم العضوين الجديدين المنتخبين، قرر تنقيح القرار عدد 6 لسنة 2017 المتعلق بقواعد واجراءات تسجيل وتحيين الناخبين، ليتم فتح باب التسجيل والتحيين بصفة مستمرة.
وأفاد بن حسن أن هذا الاجتماع ، الذي سيتواصل يوم غد أيضا، تناول في جدول أعماله رزنامة الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة ألمانيا ومسألة التداعيات المالية والعملياتية والادارية لقرار تأخير الانتخابات البلدية واقتراح يوم 25 مارس 2018 موعدا جديدا لاجرائها، وسبل التعاطي والتعامل مع هذه التغييرات.
وبخصوص رزنامة الانتخابات الجزئية التشريعية بدائرة ألمانيا، قرر مجلس الهيئة فتح باب التسجيل والتحيين في ثلاث قنصليات بألمانيا وعلى مستوى السفارة ببرلين.
وعن هذه الانتخابات التشريعية الجزئية المنتظرة، أفاد رئيس هيئة الانتخابات بالنيابة بأنها تتطلب إصدار أمر من قبل رئيس الجمهورية يدعو الناخبين في دائرة ألمانيا للانتخاب.
وبخصوص حق الترشح بهذه الدائرة، أفاد بن حسن بأن القانون يسمح لغير المقيمين بألمانيا بالترشح بهذه الدائرة، في حين ينبغي على المقترعين أن يكونوا مقيمين بهذا البلد، وهو ما يسمح به قانون الانتخابات والاستفتاء، وفق تعبيره.
وفي موضوع آخر، أكد أنور بن حسن أن القانون يسمح له بإعادة الترشح لرئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بعد فشل مجلس نواب الشعب أمس الأربعاء في انتخاب رئيس جديد للهيئة في دورة ثانية.
وخلال الجلسة العامة التي انعقدت أمس بمجلس نواب الشعب، وخصصت لانتخاب رئيس لهيئة الانتخابات، في دورة ثانية، لم يتمكن النواب من اختيار رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لعدم حصول أي من المترشحين الإثنين على أغلبية الأصوات المطلوبة (109 أصوات)، حيث تحصل نبيل بفون على 73 صوتا وأنيس الجربوعي على 68 صوتا.
ويشار إلى أن الكتل البرلمانية، تمسكت خلال اجتماعها، الذي انعقد قبيل انطلاق الجلسة العامة المخصصة لانتخاب رئيس لهيئة الإنتخابات، بوجهات نظرها بخصوص المترشحين الإثنين لهذه الخطة أنيس الجربوعي ونبيل بفون، دون التوصل الى توافق حول أحدهما.
Publié le:2017-09-27 20:27:32
Par:manoura (Tunisia )
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