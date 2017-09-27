برهان بسيس لمحسن مرزوق: لماذا دخلت جبهة الانقاذ ؟ و لماذا خرجت منها ؟
Mercredi 27 Septembre 2017
بــاب نــات -
خلال استضافته في قناة نسمة للحديث عن الاستعدادات للمؤتمر الاول لحزب نداء تونس و استعراض مواقف الحزب من مختلف مواضيع الساعة و خصوصا ترشح حافظ قايد السبسي لدخول البرلمان عن دائرة المانيا ، اكد برهان بسيس تكامل استعداد نداء تونس لمختلف المحطات الانتخابية...
، و ردا على سؤال حول الجبهة الجمهورية التي تدعو لها حركة مشروع تونس قال بسيّس ان اكثر الجبهات التي تشكلت بعد الثورة تفتتت و اندثرت لانها لم تقم على اسس ثابتة و متينة و دون اهداف واضحة ، ووجه سؤالا لمحسن مرزوق : لماذا انضممتم الى جبهة الانقاذ صلب المعارضة ؟ و لماذا انسحبتم منها ؟ ، و اكد برهان بسيس ان حزب نداء تونس غير معني بالجبهات .
Publié le:2017-09-27 14:07:59
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Par:3azizou (Tunisia )
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