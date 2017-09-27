Radio Babnet Tunisie  On Air: Chikh El 3ifrit - Ya Fatma  
Politique|

برهان بسيس لمحسن مرزوق: لماذا دخلت جبهة الانقاذ ؟ و لماذا خرجت منها ؟

Mercredi 27 Septembre 2017
بــاب نــات - خلال استضافته في قناة نسمة للحديث عن الاستعدادات للمؤتمر الاول لحزب نداء تونس و استعراض مواقف الحزب من مختلف مواضيع الساعة و خصوصا ترشح حافظ قايد السبسي لدخول البرلمان عن دائرة المانيا ، اكد برهان بسيس تكامل استعداد نداء تونس لمختلف المحطات الانتخابية...
، و ردا على سؤال حول الجبهة الجمهورية التي تدعو لها حركة مشروع تونس قال بسيّس ان اكثر الجبهات التي تشكلت بعد الثورة تفتتت و اندثرت لانها لم تقم على اسس ثابتة و متينة و دون اهداف واضحة ، ووجه سؤالا لمحسن مرزوق : لماذا انضممتم الى جبهة الانقاذ صلب المعارضة ؟ و لماذا انسحبتم منها ؟ ، و اكد برهان بسيس ان حزب نداء تونس غير معني بالجبهات .



Publié le:2017-09-27 14:07:59

  
  
  
  
cadre-5709d5fca21805808eb6d5d979a0e98d-2017-09-27 14:07:59





0 de 0 commentaires pour l'article 148270



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12822,0

  • (26 sept)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 2,91932 DT        1$ =2,44859 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 sept)   830,6 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |148270 1128|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires