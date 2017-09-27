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Economie|

منوبة: حجز1600 كلغ من البطاطا كانت ستوزع خارج المسالك القانونية

Mercredi 27 Septembre 2017
بــاب نــات - تمكن أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة صبيحة اليوم الاربعاء من حجز 1600 كلغ من البطاطا كانت محملة على متن شاحنة وستوزع خارج المسالك القانونية بمنطقة الدندان، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة ياسر بن خليفة مراسلة (وات) بالجهة.
واوضح الخلفاوي انه "في إطار أعمال المراقبة اليومية، وبغاية التصدي لظاهرة التهريب والإحتكار وترويج منتوجات على خلاف التراتيب الجاري بها العمل، تم ضبط سائق شاحنة محملة بكمية هامة من البطاطا المعدة للاستهلاك، يقوم بترويجها لدى اصحاب محلات بيع الخضر بالاحياء السكنية".
واضاف انه "تم حجز كمية البطاطا وتحرير مخالفة اقتصادية في حق صاحب الشاحنة حول بيع البطاطا خارج مسالك التوزيع القانونية"، واشار الى انه "تم ضخ كمية البطاطا المحجوزة في السوق ببئرالقصعة".



Publié le:2017-09-27 15:23:57

  
  
  
  
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