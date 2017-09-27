منوبة: حجز1600 كلغ من البطاطا كانت ستوزع خارج المسالك القانونية

واوضح الخلفاوي انه "في إطار أعمال المراقبة اليومية، وبغاية التصدي لظاهرة التهريب والإحتكار وترويج منتوجات على خلاف التراتيب الجاري بها العمل، تم ضبط سائق شاحنة محملة بكمية هامة من البطاطا المعدة للاستهلاك، يقوم بترويجها لدى اصحاب محلات بيع الخضر بالاحياء السكنية".
واضاف انه "تم حجز كمية البطاطا وتحرير مخالفة اقتصادية في حق صاحب الشاحنة حول بيع البطاطا خارج مسالك التوزيع القانونية"، واشار الى انه "تم ضخ كمية البطاطا المحجوزة في السوق ببئرالقصعة".
Publié le:2017-09-27 15:23:57
Par:cartaginois2011 (Tunisia ) Par Mobile
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