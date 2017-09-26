الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة في جندوبة يطلب من رئيس الحكومة إعفاء الوالي من مهامه

واتهم المكتب الجهوي في المراسلة الممضاة من قبل رئيس الاتحاد نبيل الاينبولي والي الجهة بـ"الاستهتار وافتقاده للتصرف المحكم وتوتير العلاقات بين المسؤولين المحلّيين والجهويين وتسميمها واقصاء الكفاءات الجهوية وتقريبه لاطراف سياسية واجتماعية مقابل خدمات معلومة" إضافة إلى " إقامته بتونس العاصمة وادارة شأن الولاية بالمراسلة والمهاتفة " وادّعائه أنه مرخّص له من قبل رئيس الحكومة " إضافة الى مسؤوليته تجاه " ارتفاع نسق التهريب على الحدود التونسية الجزائرية"، وفق نص المراسلة.
وطالب الاتحاد في مراسلته رئيس الحكومة بـ"التدخل العاجل" لانهاء مهام الوالي وتعيين مسؤول قادر على تحويل ولاية جندوبة الى قطب اقتصادي قادر على تقديم الاضافة لتونس والمساهمة في تخفيف ازمتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية بعيدا عن الدعاية الفجة" وفق ما جاء في نص المراسلة ملوحا بالاستعداد لخوض جملة من التحركات للدفاع عن مصالح الجهة ومنظوري المنظمة.
وكان خمسة من أضاء مجلس نواب الشعب عن دائرة جندوبة اثنان منهم يمثلان حركة نداء تونس واثنان يمثلان حركة النهضة وواحد يمثّل للاتحاد الوطني الحر قد وجّهوا أمس الاثنين عريضة الى رئيس الحكومة طلبوا فيها إعفاء الوالي الذي تم تعيينه في 19 سبتمبر 2016 من مهامه متّهمين إيّاه بضعف الاداء والتغيّب عن مقر العمل وتغييبهم على المشاركة في الشأن الجهوي وزيارات الوفود الرسمية وأعضاء الحكومة.
Publié le:2017-09-26 19:23:13
Par:tuttifrutti (Singapore )
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