السبسي يشرف على موكب أداء اليمين للعضوين الجديدين للهيئة العليا المستقلة للانتخابات

Mardi 26 Septembre 2017



بــاب نــات - أشرف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 بقصر قرطاج على موكب أداء اليمين للعضوين الجديدين للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، السيدة نجلاء براهم والسيد أنيس الجربوعي.







Publié le:2017-09-26 12:36:29

