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Politique

السبسي يشرف على موكب أداء اليمين للعضوين الجديدين للهيئة العليا المستقلة للانتخابات

Mardi 26 Septembre 2017
بــاب نــات - أشرف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 بقصر قرطاج على موكب أداء اليمين للعضوين الجديدين للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، السيدة نجلاء براهم والسيد أنيس الجربوعي.



Publié le:2017-09-26 12:36:29

  
  
  
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 148212

Mandhouj  (France)  |Mardi 26 Septembre 2017 à 12h 48m |           
Indépendante, pour quelle élection ! ? Et quand ?



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