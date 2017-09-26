العرفاوي في لقاء بمديري التجحهيز بسوسة يدعو الى التعجيل باتمام 4 الاف حضيرة بمختلف جهات البلاد

وكشف العرفاوي خلال الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين للتجهيز المنعقد بسوسة وخصص لمتابعة الاستعدادات لموسم الامطار والتوقي من الفيضانات المحتملة "ان نسبة تقدم الاشغال في مشروع حماية منطقة تونس الغربية من الفيضانات، الذي بلغت كلفته 131,2 مليون دينار ناهزت 70 بالمائة".
وأوضح ان مصالح الوزارة انتهت مطلع سبتمبر الجاري من جهر وتنظيف حوالي 650 كلم من القنوات بمختلف احجامها ومن مجاري الاودية والمجاري الفرعية وكذلك من صيانة وإصلاح اكثر من 270 منشاة وجهر وتنظيف حوالي 28 هكتارا من احواض تجميع المياه مضيفا ان مصالح التجهيز برمجت خلال الفترة الممتدة من بداية شهر أكتوبر القادم الى موفى ديسمبر 2017 جهر وتنظيف حوالي 240 كلم من القنوات بمختلف احجامها وصيانة وإصلاح أكثر من 80 منشاة وجهر وتنظيف حوالي 8 هكتار من احواض تجميع المياه.
وقال العرفاوي ان اهتمام الوزارة منصب اليوم على حسن التصرف في منظومة تصريف الامطار والثلوج والتحكم في مسارات وتدفق المياه المندفعة نحو المدن بهدف حمايتها من الفيضانات مؤكدا ان 39 دراسة يتم اعدادها حاليا لحماية المدن من الفيضانات موزعة على 17 ولاية بكلفة جملية تقدر ب 975 الف دينار.
وفي اطار الاستعدادات لموسم الأمطار والثلوج ذكر باستكمال القائمات المتعلقة بالنقاط الزرقاء على مستوى الطرقات المرقمة وذات الصلة تهم 255 نقطة موزعة على مختلف الولايات مشيرا الى تواصل انجاز 24 مشروعا سنة 2017 بكلفة جملية تقدر بحوالي 57.2 مليون دينار وذلك لحماية 27 مدينة وتجمعنا سكنيا.
Publié le:2017-09-26 07:50:19
Par:nourammar (Tunisia )
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