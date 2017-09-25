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يوم 20 أكتوبر آخر أجل لقبول المشاركات في الدورة الرابعة لمهرجان بي بي سي عربي 2018

Lundi 25 Septembre 2017
بــاب نــات - حددت هيئة مهرجان بي بي سي عربي 2018 ، يوم 20 أكتوبر 2017، كآخر أجل لقبول المشاركات في الدورة الرابعة لهذه التظاهرة التي ستنتظم في ربيع سنة 2018، تحت عنوان "أفلام ووثائقيات من عالم عربي متغيّر".

ويمكن لمعدي الأفلام الروائية والوثائقية القصيرة والمنتجين والصحفيين والمواطنين العاديين العرب ممّن لديهم عمل فني في شكل شريط سينمائي روائي أو وثائقي قصير أو ريبورتاج مصوّر المشاركة في هذا المهرجان الذي يبحث عن أصوات جديدة تروي قصصا جريئة ومبتكرة عن التغيّرات التي تشهدها المنطقة العربية.


وسيلقي مهرجان بي بي سي عربي في دورته الرابعة التي أدرجت الصحافة الرقمية ضمن مسابقاتها، نظرة على الآمال والرؤى ومحاولات التغيير والإصلاح فضلا عن القضايا الأساسية التي تتعلق بالسلطة منذ بدء انتفاضات العالم العربي التي انطلقت من تونس (17 ديسمبر 2010 - 14 جانفي 2011).
ويجب أن تكون الأعمال المرشحة للمشاركة في هذه الدورة، قد أنتجت بعد غرة جانفي 2016.
جدير بالتذكير أن مهرجان بي بي سي عربي الذي بعث سنة 2014، يعدّ حدثا ثقافيا سنويا يستمر أسبوعا ويعرض أفلاما روائية ووثائقية قصيرة وريبورتاجات حول التغيرات الاجتماعية والسياسية الراهنة في العالم العربي.

Publié le:2017-09-25 19:18:40

  
  
  
  
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